78 年のレースの伝統から生まれた初のフル電動フェラーリ。純粋なパフォーマンス、精度、スポーツカーのスリルを追求。
自社設計によるフロントeアクスルは、210 kW の出力を 93% の効率と 3.23 kW/kg の電力密度で実現します。切断システムにより、後輪駆動へのスムーズな切り替えが可能になり、効率を最大限に高めます。
永久磁石モーターは、テクノロジーを限界まで押し広げ、最適化された形状と高性能素材を使用した綿密なモータースポーツ設計から生まれた、並外れたトルクと電力密度を実現します。
4 つの独立した電気モーターは同じ高度なアーキテクチャーを共有し、すべてのホイールで鋭い応答とシームレスな制御を実現します。
ローターにはハルバッハ配列構成が採用されています。これはフェラーリが初めてスポーツカーに導入した F1 の技術革新であり、トルク密度を最大化し、重量を軽減します。
フェラーリが全面的に自社設計した電気モーターは、先進的な素材と革新的な構造を組み合わせた設計プロセスの結果です。
モジュールの 85% はアクスル間のフロアに統合されており、残りの 15% はリヤシートの下にあります。
シャシーの内側に配置され、側面衝突保護を最適化します。
構造要素を損傷することなく、必要に応じて取り外して修理できます。
セルの温度を均一に保ちながら、下からの垂直衝撃から保護します。
バッテリー性能
バッテリーは最大 0.5 MW の電力を吸収することができるため、ラップごとに熱的妥協をすることなくスポーツカーのパフォーマンスを実現することができます。
リヤアクスルブッシュは、フェラーリシャシーに期待されるコーナリング剛性を維持しながら、厳しい NVH 目標を満たすように調整されています。
ボールスクリューはピッチが 20% 高くなっており、垂直方向の衝撃をより効果的に吸収および制御することができます。
この車には、スポーツカーの快適性とハンドリング精度の両方を実現するために進化した、フェラーリの第 2 世代アクティブサスペンションが搭載されています