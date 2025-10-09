高度なセル化学と進化した熱管理により、長いライフサイクル、高いエネルギー密度、および長期のストレス下でも一貫したパフォーマンスが保証されます。

バランスを重視した設計

フェラーリ初の独立したサブフレームを備えたリヤアクスルは、シリーズ最大の一体成形中空鋳造を使用してシャシーの剛性を一致させながら NVH を削減し、強度と軽量化を実現しています。