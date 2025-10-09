Ferrari logo
    ELETTRICA

    78 年のレースの伝統から生まれた初のフル電動フェラーリ。純粋なパフォーマンス、精度、スポーツカーのスリルを追求。

    あらゆる段階でのエンジニアリングの巧みな技術
    イノベーションの構造が層ごとに明らかになっていきます。

    純粋な パワー

    自社設計によるフロントeアクスルは、210 kW の出力を 93% の効率と 3.23 kW/kg の電力密度で実現します。切断システムにより、後輪駆動へのスムーズな切り替えが可能になり、効率を最大限に高めます。

    新しい種類の脈動

    永久磁石モーターは、テクノロジーを限界まで押し広げ、最適化された形状と高性能素材を使用した綿密なモータースポーツ設計から生まれた、並外れたトルクと電力密度を実現します。

    電気モーター技術

    4 つの独立した電気モーターは同じ高度なアーキテクチャーを共有し、すべてのホイールで鋭い応答とシームレスな制御を実現します。

    F1 由来のイノベーション

    ローターにはハルバッハ配列構成が採用されています。これはフェラーリが初めてスポーツカーに導入した F1 の技術革新であり、トルク密度を最大化し、重量を軽減します。

    技術仕様

    フェラーリが全面的に自社設計した電気モーターは、先進的な素材と革新的な構造を組み合わせた設計プロセスの結果です。

    25.5k rpm
    rear, High
    rotational speed
    30k rpm
    front, High
    rotational speed
    310kW
    rear, Peak power
    105kW
    front, Peak power
    彫刻されたフレーム
    75% リサイクルアルミニウムを採用した初のフェラーリシャシー。あらゆる段階で妥協のない効率性、持続可能性、エンジニアリングの精度を考慮して設計されています。
    マラネッロで完全に組み立てられた 880 V バッテリー パックは、 195 Wh/kg のエネルギー密度を実現し、レース レベルのパフォーマンスと低い重心を組み合わせて最適なバランスを実現します。

    バッテリーの配置

    モジュールの 85% はアクスル間のフロアに統合されており、残りの 15% はリヤシートの下にあります。

    バッテリーハウジング

    シャシーの内側に配置され、側面衝突保護を最適化します。

    取り外し可能なバッテリー

    構造要素を損傷することなく、必要に応じて取り外して修理できます。

    冷却プレート

    セルの温度を均一に保ちながら、下からの垂直衝撃から保護します。

    バッテリー性能

    バッテリーは最大 0.5 MW の電力を吸収することができるため、ラップごとに熱的妥協をすることなくスポーツカーのパフォーマンスを実現することができます。

    高度なセル化学と進化した熱管理により、長いライフサイクル、高いエネルギー密度、および長期のストレス下でも一貫したパフォーマンスが保証されます。
    フェラーリ初の独立したサブフレームを備えたリヤアクスルは、シリーズ最大の一体成形中空鋳造を使用してシャシーの剛性を一致させながら NVH を削減し、強度と軽量化を実現しています。
    リヤアクスル
    e 4.80 kW/kg  93% 
    エンジニアリング

    リヤアクスルブッシュは、フェラーリシャシーに期待されるコーナリング剛性を維持しながら、厳しい NVH 目標を満たすように調整されています。

    620kW
    最高出力
    滑らかなコントロール
    サスペンションシステム
     4 
    ダイナミックパフォーマンス

    ボールスクリューはピッチが 20% 高くなっており、垂直方向の衝撃をより効果的に吸収および制御することができます。

    快適性

    この車には、スポーツカーの快適性とハンドリング精度の両方を実現するために進化した、フェラーリの第 2 世代アクティブサスペンションが搭載されています

    精密な
    動き
    エンジニアリングとデザインが一体となって動きます。
    フロントアクスル
    統合インバーターが両方のフロントモーターに電力を供給し、精確な応答を保証します。
    電気モーター
    4 つの独立したモーターが比類のない制御で瞬時のトルクを実現します
    バッテリー
    高いエネルギー密度と最適な重量配分を備えた 880 V パック。
    サスペンション
    アクティブサスペンションは、スポーツカーの快適性と、サーキット走行に適したシャープなハンドリングを融合します。
    リヤアクスル
    リヤeアクスルにはデュアルモーターが統合されており、シームレスな加速と精確な制御を実現します。
    サスペンション
    エンジン
    バッテリー
    シャシー
    技術仕様
    これまでにない、興奮を誘うように設計されたパワートレイン。史上初の電気自動車フェラーリがイノベーションを前進させます。
    2.5s
    0-100 km/h
    310km/h
    最高速度
    >1000cv
    in boost mode, Power
    >520km
    Range
