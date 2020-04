Am

Can Amシリーズが行われるサーキットは出場車両にとってタフで、これに耐えられる高い強度が求められました。712 Can Amに搭載された7リッターエンジンは、フェラーリの歴史のなかでももっとも大きな排気量を誇ります。このモデルはワンオフ、512 Mをベースにマラネロで新型エンジンを搭載したものです。1971年5月2日のデビューレース、イモラ・インテルセリエに出場した712 Can Amはメルツァリオの操縦で早くも1勝を挙げました。Can Amシリーズにはアンドレッティが走らせ、ワトキンス・グレンでは4位に入賞しています。