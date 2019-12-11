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    Ferrari 458 Speciale A

    The 458 Speciale A (A as in Aperta) limited edition special series is a celebration of the dazzling success of the various versions of the 458.

    ユニークな オープンエア・ パフォーマンス

    458 SPECIALE Aの「A」は、「アペルタ（APERTA）」の「A」です。多彩なバージョン展開で大成功を納めている458の特別限定仕様モデルです。


    • V8
      エンジン
    • 4497 cc
      総排気量
    • 605 CV
      最高出力 @ 9000 rpm
    • 320 km/h
      最高速度
    エンジン
    • 形式90 度V8 -ダイレクトイグニッション-ドライサンプ
    • ボア・ストローク 94 x 81 mm (3.7 x 3.2 in)
    • 総排気量4497 cm3 (274.4 cu in)
    • 圧縮比14.0:1
    • 最高出力** 445 kW (605 cv) at 9000 rpm
    • 比出力135 cv/リットル (1.62 kW/cu in)
    • 最大トルク540 Nm (398 lb ft) at 6000 rpm
    • 最高回転数（リミッター）9000 rpm
    サイズと重量
    • 全長4571 mm (180.0 in)
    • 全幅1951 mm (76.8 in)
    • 全高1204 mm (47.4 in)
    • ホイールベース2650 mm (104.3 in)
    • フロント・トレッド1679 mm (66.1 in)
    • リア・トレッド1632 mm (64.3 in)
    • 乾燥重量* 1340 kg (2954 lbf)
    • 装備重量t* 1445 kg (3185 lbf)
    • 重量配分42％フロント、58％リア
    • パワー・ウエイトレシオ2.21 kg/cv (4,46 lb/kW)
    • 燃料タンク容量86 リットル (22 US gallon 18 UK gallon)
    タイヤとホイール
    • フロント245/35 ZR20 J9.0''
    • リア305/30 ZR 20 J11.0''
    カーボンセラミック（ccm3）ブレーキシステム
    • フロント398x223x36 mm (15.7 x 8.8 x 1.4 in)
    • リア360x233x32 mm (14.2 x 9.2 x 1.3 in)
    電子制御システム
    • ESCスタビリティ・コントロール
    • ハイパフォーマンスABS/EBDハイパフォーマンス・アンチロック・ブレーキシステム ／電子制動力ディストリビューション
    • F1-Trac F1 トラクション・コントロール
    • E-Diff 3 第3世代電子ディファレンシャル
    • SSC（サイドスリップ・アングル・コントロール）
    • Frs SCM-E 周波数分析システムとツイン・ソレノイドを装備した磁性流体サスペンション 制御
    ギアボックス
    • 形式7 速F1 デュアルクラッチ・トランスミッション
    パフォーマンス
    • 最高速度320 km/h 以上
    • 0-100 km/h (0-62 mph) 3.0 秒
    • 0-200 km/h (0-124 mph) 9.5 秒
    • 0-400m (0-437 yd) 10.8 秒
    • 0-1000m (0-1093 yd) 19.6 秒
    • 100 - 0 km/h (62 – 0 mph) 31 m (101.7 ft)
    • 200 – 0 km/h (124 – 0 kph) 122 m (400.3)
    • フィオラーノ・ラップタイム1 分23 秒5
    燃料消費量トco2排出量 (ece + eudc 複合サイクル)
    • 燃料消費量*** 11.8 リットル/100 km
    • CO2 排出量*** 275 gr/km
    備考
    • *オプション装備の場合
    • **ラム効果による3.7kW 含む
    • ***HELE システム搭載による複合サイクル（ECE＋EUDC 複合サイクル）
      • エンジン
      • ダイナミクス
      • エアロダイナミクス
      • デザイン
      • リトラクタブル・ハードトップ（RHT）
      • インテリア
      • 主要諸元
      • メディア・ギャラリー