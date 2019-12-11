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458
Speciale
A
ユニークな
オープンエア・
パフォーマンス
458 SPECIALE Aの「A」は、「アペルタ（APERTA）」の「A」です。多彩なバージョン展開で大成功を納めている458の特別限定仕様モデルです。
1
エンジン
605CV/9,000rpm
比出力
135
CV/リットル
2
ダイナミクス
卓越した技術革新
3
エアロダイナミクス
極めて高いダウンフォース
4
デザイン
フォルムが
パフォーマンスを
生む
5
リトラクタブル・ハードトップ（RHT）
フェラーリのスパイダー・モデルの象徴
6
インテリア
主要点を
捜し求め
7
主要諸元
V8
エンジン
4497
cc
総排気量
605
CV
最高出力 @ 9000 rpm
320
km/h
最高速度
エンジン
形式
90 度V8 -ダイレクトイグニッション-ドライサンプ
ボア・ストローク
94 x 81 mm (3.7 x 3.2 in)
総排気量
4497 cm3 (274.4 cu in)
圧縮比
14.0:1
最高出力**
445 kW (605 cv) at 9000 rpm
比出力
135 cv/リットル (1.62 kW/cu in)
最大トルク
540 Nm (398 lb ft) at 6000 rpm
最高回転数（リミッター）
9000 rpm
サイズと重量
全長
4571 mm (180.0 in)
全幅
1951 mm (76.8 in)
全高
1204 mm (47.4 in)
ホイールベース
2650 mm (104.3 in)
フロント・トレッド
1679 mm (66.1 in)
リア・トレッド
1632 mm (64.3 in)
乾燥重量*
1340 kg (2954 lbf)
装備重量t*
1445 kg (3185 lbf)
重量配分
42％フロント、58％リア
パワー・ウエイトレシオ
2.21 kg/cv (4,46 lb/kW)
燃料タンク容量
86 リットル (22 US gallon 18 UK gallon)
タイヤとホイール
フロント
245/35 ZR20 J9.0''
リア
305/30 ZR 20 J11.0''
カーボンセラミック（ccm3）ブレーキシステム
フロント
398x223x36 mm (15.7 x 8.8 x 1.4 in)
リア
360x233x32 mm (14.2 x 9.2 x 1.3 in)
電子制御システム
ESC
スタビリティ・コントロール
ハイパフォーマンスABS/EBD
ハイパフォーマンス・アンチロック・ブレーキシステム ／電子制動力ディストリビューション
F1-Trac
F1 トラクション・コントロール
E-Diff 3
第3世代電子ディファレンシャル
SSC
（サイドスリップ・アングル・コントロール）
Frs SCM-E
周波数分析システムとツイン・ソレノイドを装備した磁性流体サスペンション 制御
ギアボックス
形式
7 速F1 デュアルクラッチ・トランスミッション
パフォーマンス
最高速度
320 km/h 以上
0-100 km/h (0-62 mph)
3.0 秒
0-200 km/h (0-124 mph)
9.5 秒
0-400m (0-437 yd)
10.8 秒
0-1000m (0-1093 yd)
19.6 秒
100 - 0 km/h (62 – 0 mph)
31 m (101.7 ft)
200 – 0 km/h (124 – 0 kph)
122 m (400.3)
フィオラーノ・ラップタイム
1 分23 秒5
燃料消費量トco2排出量 (ece + eudc 複合サイクル)
燃料消費量***
11.8 リットル/100 km
CO2 排出量***
275 gr/km
備考
*
オプション装備の場合
**
ラム効果による3.7kW 含む
***
HELE システム搭載による複合サイクル（ECE＋EUDC 複合サイクル）
8
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