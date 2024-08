“Abbiamo innalzato il limite del regime a 9.500 giri/min, circa 1.000 giri/min in più rispetto alla 812 Superfast”, spiega Ruggero Cevolani, Head of engine development. “Abbiamo anche reso più regolare possibile l’erogazione della coppia, in modo da assicurare la sensazione di un costante aumento dell’accelerazione tipica del nostro marchio”. L’esperienza unica del V12 Ferrari non sarebbe però completa senza il tipico sound brillante, che sulla 12Cilindri raggiunge nuove vette, in parte grazie al nuovissimo impianto di scarico.

Il nuovo telaio in alluminio della vettura è caratterizzato da una rigidezza torsionale molto migliore. Progettato da cima a fondo per essere super-reattivo, il passo è ridotto di 20 millimetri rispetto a quello della 812 Superfast, in modo che i cambi di direzione siano ancora più precisi.



Pietro Ciurletti, Head of vehicle testing per la 12Cilindri, sottolinea l’importanza della sua sofisticata serie di sensori e attuatori. “Il nostro compito è sviluppare comandi che non siano invasivi per il guidatore. Il nuovo sensore 6D per il telaio, ad esempio, raddoppia le informazioni destinate a tutte le centraline, dallo sterzo elettronico al controllo di trazione, permettendo un più rapido riconoscimento delle variazioni dei livelli di aderenza”.