L’iconico propulsore è stato oggetto di evoluzioni in parte adottate nella Ferrari 812 Competizione e derivate dall’esperienza maturata in Formula 1, come il dito a strisciamento per una gestione più performante dei profili di alzata valvole. Per le bielle ed i pistoni sono stati utilizzati rispettivamente titanio e leghe di alluminio per ridurne il peso e quindi le inerzie, a tutto vantaggio del regime di rotazione e del sound. Il sistema di aspirazione, caratterizzato dalle trombette a geometria variabile e da un polmone ridisegnato, accorda le alte frequenze che si fondono alla perfezione con le basse in uscita dal collettore di scarico, regalando agli occupanti una musica dalla timbrica tipica dei V12 di Maranello. E l’esperienza di guida può innalzarsi ad un livello superiore: le note del motore V12 possono essere ascoltate anche en plein air se si è seduti nella Ferrari 12Cilindri Spider, presentata nella stessa esclusiva cornice di Miami.