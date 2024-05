L’AERODINAMICA SI ATTIVA

Sulla Ferrari 12Cilindri sono state introdotte appendici mobili per la generazione di carico aerodinamico al posteriore che consentono alla vettura di assumere due configurazioni, Low Drag (LD) e High Downforce (HD).

In posizione LD gli elementi mobili sono allineati alla scocca in modo che l'aria scorra sopra gli stessi, rendendoli invisibili al flusso. Tale configurazione si mantiene fino ai 60 km/h, come pure al di sopra dei 300 km/h.

Nel restante intervallo di velocità la movimentazione dipende dalle accelerazioni longitudinali e trasversali della vettura; in condizioni di handling o frenata prestazionale gli elementi mobili si portano in configurazione HD, generando il massimo carico verticale.