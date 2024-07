Naturalmente, Ferrari trae sempre ispirazione dal suo grande passato, ma questo non rappresenta mai un limite. Secondo Flavio Manzoni, Chief Design Officer di Ferrari, la 12Cilindri scrive la sua personale storia in fatto di design con elementi totalmente nuovi: “Con la 12Cilindri abbiamo cercato di trasformare radicalmente i codici stilistici delle precedenti Ferrari a motore V12 centrale-anteriore. Quest’auto si discosta in modo deciso dal linguaggio scultoreo della sua antenata. Uno dei nostri obiettivi era esplorare modelli di stile che fossero solo tangenzialmente automobilistici”.

Andrea Militello, Head of Sports Cars Exterior Design, ritiene che per apprezzare il design della 12Cilindri sia importante comprendere il contesto in cui nasce questo nuovo modello: “Al momento del lancio, la 812 Superfast era la Ferrari più potente e con le migliori prestazioni della gamma, un primato che ora spetta alla SF90 Stradale e alla SF90 XX Stradale, capaci di erogare rispettivamente 1000 e 1030 CV. Questo fatto ha aperto nuove opportunità per esplorare un approccio più sofisticato e più olistico, che non si limitasse solo a esaltare le prestazioni e il carattere sportivo”.