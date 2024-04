Una promessa che fu mantenuta. Potenza massima pari a 352 CV e velocità massima di 280 km/h: di gran lunga la Ferrari stradale più veloce fino a quel momento. Sebbene non fosse in linea con la tendenza emergente delle supercar che posizionavano i motori dietro il guidatore, la Daytona era generalmente ritenuta superiore rispetto alle rivali con motore centrale-posteriore in termini di maneggevolezza e affidabilità. A questo contribuiva chiaramente la distribuzione dei pesi ottimale, garantita dal transaxle posteriore e da un V12 posizionato in gran parte dietro l’asse anteriore.

Sarebbe diventata un’auto da corsa di grande successo. Le versioni da competizione vinsero nelle loro categorie alla 24 Ore di Le Mans nel 1972, 1973 e 1974. Nel 1979, sei anni dopo la fine della produzione, una Daytona arrivò seconda assoluta alla 24 ore di Daytona.