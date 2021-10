La Scuderia Ferrari arriva in Sudafrica con quattro vetture per i suoi tre piloti Jacky Ickx, Clay Regazzoni e Mario Andretti, messo sotto contratto in sostituzione dello sfortunato Ignazio Giunti, che aveva perso la vita a gennaio in un assurdo incidente alla 1000 Km di Buenos Aires: ci sono tre 312B e una 312B2. La settimana prima della gara in una delle sessioni di test Regazzoni è incaricato di effettuare una prova comparativa: deve guidare in rapida successione la 312B e la B2 così da poter valutare quelle che ci si aspetta essere modifiche migliorative. Il pilota svizzero però, proprio mentre è a bordo della vettura nuova, ne perde il controllo finendo contro le barriere e danneggiandola. Per il Gran Premio, dunque, tutti i piloti saranno alla guida delle 312B del 1970.Con la gara prevista il sabato, le prove di qualificazione cominciano fin dal mercoledì. Il caldo è notevole e la pista offre le condizioni migliori intorno alle 17. È a quell’ora che Jackie Stewart con la Tyrrell stabilisce il tempo che nessuno riuscirà più a battere: 1’17”8. Regazzoni il giorno dopo ottiene un 1’18”7 che sembra poter bastare per un posto in prima fila, mentre Andretti ferma i cronometri a 1’19”0. Nel finale della sessione tuttavia Chris Amon, con l’unica Matra, centra un 1’18”4 che lo piazza in seconda posizione e relega le due Ferrari in seconda fila. Ickx con la terza 312B appare sottotono e solo nel finale dell’ultimo turno riesce a piazzare un riscontro interessante, 1’19”2, che gli vale l’ottava posizione sulla griglia di partenza.Il sabato pomeriggio le vetture sono schierate, lo starter solleva la bandiera nazionale e la abbassa quasi subito cogliendo di sorpresa la prima fila. A scattare meglio degli altri è così Regazzoni che si installa al comando e al primo passaggio sul traguardo guida davanti alla Lotus di Emerson Fittipaldi, a Ickx, autore di un prodigioso giro iniziale, alla McLaren di Denis Hulme, alla BRM di Pedro Rodriguez e ad Andretti che ha dunque perso un paio di posizioni.