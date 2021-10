Il re del Marocco, Mohammed V, assiste alla partenza che vede uno scatto perfetto da parte di Moss, che prende il comando, e uno ancora migliore di Hill che dalla seconda fila balza al secondo posto davanti ad Hawthorn e si mette alla caccia del leader. Il pilota della Ferrari tenta il sorpasso un paio di volte ma la potenza della Vanwall in rettilineo compensa per la sua minore maneggevolezza in curva. Al terzo giro Hill affianca Moss ma finisce lungo in frenata in una via di fuga ripartendo dietro a Hawthorn e allo svedese Joakim Bonnier con la BRM. In breve tempo lo statunitense è di nuovo in scia al compagno di team che con ampi gesti gli fa segno di passare e di rimettersi a caccia di Moss.

Al giro 21 il pilota della Vanwall fa segnare il giro più veloce. Per Hawthorn le cose paiono mettersi male perché di lì a poco viene superato anche da Tony Brooks, con la terza Vanwall. In quel momento Moss sarebbe campione. L’ansia per il pilota Ferrari dura però solo lo spazio di qualche giro, il tempo necessario per vedere la bianca fumata che dice di un cedimento sul motore della vettura di Brooks.

A quel punto dal box di Maranello arriva l’ordine a Hill: la caccia a Moss è finita, il secondo posto serve ad Hawthorn, perché gli consentirebbe di vincere il titolo, seppure di un solo punto. Occorrono nove tornate per vedere le due Ferrari scambiarsi le posizioni, ma il gioco di squadra riesce alla perfezione. Al giro 41 il motore della Vanwall di Lewis Evans cede di schianto in curva facendo uscire di pista il giovane inglese: la vettura prende fuoco, il talento di Luton riesce a trascinarsi fuori dal relitto ma morirà sei giorni dopo per le ferite riportate.