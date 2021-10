Il Gran Premio di Francia è la sesta gara della stagione, anche se di fatto si tratta della quinta dal momento che tutte le squadre e i piloti europei hanno disertato la trasferta alla 500 Miglia di Indianapolis. La Ferrari porta la sua 246 con motore 6 cilindri Dino rivisitata nelle sospensioni che permette a Mike Hawthorn e Luigi Musso di dominare la scena in qualifica. L’inglese ottiene la pole position sugli 8,3 km del circuito di Reims in 2’21”7, sette decimi meglio del compagno di squadra. La terza Ferrari parte in seconda fila con Peter Collins, mentre guai in prova costringono Wolfgang Von Trips a prendere il via dall’ultima posizione. Il leader del Mondiale, Stirling Moss con la Vanwall, è solo sesto, il campione del mondo in carica Juan Manuel Fangio, con la Maserati, ottavo.

Al via Hawthorn ha uno scatto incerto e a mettersi davanti a tutti è Harry Schell con la BRM. Il ferrarista tuttavia si riprende la testa della corsa prima ancora della Curva di Gueux, la seconda del tracciato. L’inglese scappa via, mentre Musso, Collins, Moss, Tony Brooks con l’altra Vanwall e Fangio perdono tempo dietro a Schell e regalano spettacolo sui lunghi rettilinei francesi con sorpassi e controsorpassi. Il primo a perdere il treno dei migliori è Collins, costretto ad andare lungo in una via di fuga dopo che un sasso entrato nell’abitacolo gli si è infilato sotto al pedale del freno.

Musso si avvantaggia sul gruppo al punto di non concedere più la scia ai rivali e si lancia all’inseguimento di Hawthorn. Il pilota italiano recupera sul compagno di squadra al punto che il leader della corsa al nono giro riesce chiaramente a vedere la macchina numero 2 negli specchietti della sua Ferrari. Al Virage de Thillois Musso è a meno di cento metri da Hawthorn. La coppia passa sul traguardo e approccia la semicurva Bretelle Sud, seguita dalla velocissima Curva di Gueux: improvvisamente si alza una nuvola di polvere. A causarla è Musso: il pilota italiano ha provato a fare la curva in pieno, in modo da avere lo slancio necessario per tentare il sorpasso a Hawthorn nel rettilineo successivo, ma è finito largo rotolando dentro il fossato all’esterno della carreggiata.