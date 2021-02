James Wharton è nato l’8 luglio 2006 a Bundoora, nello stato del Victoria, in Australia.

Ha il motorsport nel proprio DNA: il padre è stato un kartista in Australia e James è salito per la prima volta su un kart all’età di due anni e mezzo. Il suo numero preferito è il 13 e il suo pilota favorito è il conterraneo Daniel Ricciardo. James è il vincitore della prima edizione delle Scouting World Finals della Ferrari Driver Academy. Inizia a gareggiare nel 2016 in Australia e alla fine dell’anno seguente si sposta in Europa dove è terzo nelle Rotax Max Grand Finals nella classe Mini Max. Nel 2018 è protagonista nella classe OK Junior, mentre in America, a Las Vegas, si aggiudica la categoria KA 100 Junior del campionato SKUSA Super National. Nella stagione successiva, sempre in OK Junior, in Europa è secondo nella Winter Cup, quinto nella WSK Champions Cup e nono nella WSK Euro Series e nel campionato europeo CIK-FIA. Negli Stati Uniti trionfa nella SKUSA Super National in classe X30J. Nel 2020 è settimo nella WSK Euro Series e nel mese di ottobre viene scelto da Motorsport Australia, partner di FDA, per prendere parte alle FDA World Finals. James si distingue per le sue doti e vince la selezione guadagnandosi il posto nell’Academy. In questa stagione continuerà a fare karting ma con FDA inizierà l’apprendistato con la monoposto di Formula 4 con una serie di test. L’obiettivo è il debutto in monoposto nel 2022.