    Ferrari Challenge Europe

    PORTIMÃO

    04-07 luglio 2024
      POSPILOTATEAMCLASSE
      1
      LUCA LUDWIG
      MERTEL Motorsport
      P
      2
      GIACOMO ALTOÉ
      Emil Frey Racing
      P
      3
      PHILIPP BARON
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team
      P
      POSPILOTATEAMCLASSE
      1
      MANUELA GOSTNER
      Ineco - Reparto Corse RAM
      S
      2
      HENRY HASSID
      Kessel Racing
      S
      3
      JOHN DHILLON
      Graypaul Nottingham
      S
      POSPILOTATEAMCLASSE
      1
      ZOIS SKRIMPIAS
      Ineco - Reparto Corse RAM
      S-AM
      2
      ERIC CHEUNG
      Formula Racing
      S-AM
      3
      JAN SANDMANN
      Kessel Racing
      S-AM
      POSPILOTATEAMCLASSE
      1
      JOHN DHILLON
      Graypaul Nottingham
      S
      2
      HENRY HASSID
      Kessel Racing
      S
      3
      TIBOR VALINT
      Ferrari Budapest - Rossocorsa
      S
      POSPILOTATEAMCLASSE
      1
      GIACOMO ALTOÉ
      Emil Frey Racing
      P
      2
      PHILIPP BARON
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team
      P
      3
      BENCE VALINT
      Ferrari Budapest - Rossocorsa
      P
      POSPILOTATEAMCLASSE
      1
      JAN SANDMANN
      Kessel Racing
      S-AM
      2
      ERIC CHEUNG
      Formula Racing
      S-AM
      3
      ZOIS SKRIMPIAS
      Ineco - Reparto Corse RAM
      S-AM
      L’Autodromo Internacional Algarve prende nome dalla regione in cui è situato, l’Algarve, nel sud del Portogallo.
      Autódromo Internacional do Algarve - Portimão (Portugal)
      L’impianto è stato inaugurato nel novembre del 2008 in occasione dell’ultima prova del Mondiale Superbike, e si estende su oltre 300 ettari sulle colline intorno alla cittadina di Portimao.

      La pista, lunga 4692 metri, è contraddistinta da continui saliscendi che la rendono molto tecnica e impegnativa. Sono molte, infatti, le curve cieche e in contropendenza. Il rettilineo principale sfiora il chilometro di lunghezza e immette nelle prime due curve veloci a destra, seguite dalla prima importante staccata, quella della curva 3. Si tratta di un tornante a destra molto lento, in cui spesso si avverte sottosterzo.
      La pista prosegue in salita verso la curva 4, una piega veloce verso sinistra di cui non si vede l’uscita e che immette in un breve rettifilo di ritorno. In fondo, un tornantino a sinistra conduce nella parte più veloce del tracciato. Le curve 6 e 7 si affrontano in accelerazione guadagnando molta velocità fino alla staccata della curva 8, verso destra, che chiude molto in uscita.

      Da qui ci si lancia in salita verso la curva 9: prima di questa veloce piega a sinistra che si affronta in pieno la pista torna in discesa e poi rapidamente risale, creando una forte compressione. La staccata della curva 10, a destra, è la più impegnativa: in questo punto la pista scollina e perciò non è possibile vedere il punto di corda.
      Il circuito torna nuovamente in discesa verso la curva 11; quest’ultima non presenta particolari difficoltà, e fa da premessa alla forte frenata richiesta per affrontare la curva 12. L’ultima parte del tracciato comprende due lunghi curvoni a destra: il primo è in contropendenza, mentre il secondo, quello che immette sul rettilineo di arrivo, è molto sconnesso.
      Autódromo Internacional do Algarve - Portimão (Portugal)
      Curve
      • LocalitàPortimãoPortogallo
      • Lunghezza circuito4653 m
      • Tempo gara30 minuti

      PILOTI CHALLENGE EUROPE

      LEB
      Talal
      SHAIR
      124
      Scuderia Lebanon · EU
      BEL
      Guy
      Fawe
      120
      Scuderia FMA · EU
      120
      Scuderia FMA · FM
      SPA
      Rafael
      Duran
      27
      Formula Racing · EU
      38
      The Collection · USA
      27
      Formula Racing · FM
      ITA
      Fabrizio
      Crestani
      87
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      null · FM
      Jacob BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
      DEN
      Jacob
      Bidstrup
      51
      Formula Racing · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Steven
      DOPSON
      125
      Dick Lovett Swindon · EU
      25
      Dick Lovett Swindon · UK
      SUI
      Qwin
      WIETLISBACH
      22
      Emil Frey Racing · EU
      VEN
      Angelo
      Fontana
      80
      Rossocorsa · EU
      Ferrari Challenge Europe
      SWE
      Tommy
      Lindroth
      127
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Andreas König
      AUT
      Andreas
      KÖNIG
      104
      Emil Frey Racing · EU
      104
      Emil Frey Racing · FM
      USA
      Stephen
      EARLE
      100
      Kessel Racing · EU
      100
      Kessel Racing · FM
      GER
      Hanno
      Laskowski
      85
      Emil Frey Racing · EU
      85
      Emil Frey Racing · FM
      N. M., Ferrari Challenge Europe Driver
      ITA
      N.
      M.
      87
      Rossocorsa · EU
      GRE
      Zois
      SKRIMPIAS
      147
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      USA
      Alberto
      Duran
      137
      Formula Racing · EU
      164
      The Collection · USA
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver - Andrea Levy
      ITA
      Andrea
      Levy
      170
      Radicci Automobili - Best Lap · EU
      170
      Rossocorsa · FM
      Pranav VANGALA, Ferrari Challenge Driver
      GBR
      Pranav
      VANGALA
      18
      HR Owen · EU
      29
      HR Owen · UK
      18
      HR Owen · FM
      SUI
      Jasin
      Ferati
      1
      Emil Frey Racing · EU
      1
      Emil Frey Racing · FM
      Ferrari Challenge Europe
      GER
      Matthias
      Moser
      159
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      AUT
      Ernst
      Kirchmayr
      106
      Kessel Racing · EU
      21
      Twin Cities Performance · USA
      99
      Kessel AUTO · AU
      106
      Kessel Racing · FM
      GER
      Björn
      Grossmann
      26
      B.I. Corse - octane126 · EU
      26
      B.I. Corse - octane126 · FM
      ferrari challenge japan
      JPN
      Yasuhito
      Fukui
      122
      Cornes Shiba · EU
      101
      Cornes Shiba · JP
      122
      Cornes Shiba · FM
      MEX
      Luis
      Perusquia
      119
      Rossocorsa · EU
      131
      Ferrari of Central New Jersey · USA
      119
      Rossocorsa · FM
      ITA
      David
      Gostner
      50
      CDP - MP Racing · EU
      50
      CDP - MP Racing · FM
      USA
      Dylan
      Medler
      15
      The Collection · EU
      15
      The Collection · USA
      15
      The Collection · FM
      ARG
      Franco
      Girolami
      72
      Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
      ITA
      Marco
      Zanasi
      69
      Motor Service - Pinetti Motorsport M · EU
      69
      Motor Service - Pinetti Motorsport · FM
      GER
      Michael
      MARTIN
      109
      Maranello Motors – Schumacher Racing · EU
      109
      Maranello Motors · FM
      Corse Clienti | Ferrari Challenge Europe 2024
      USA
      James
      Weiland
      118
      Rossocorsa · EU
      118
      Rossocorsa · FM
      MON
      Willem
      Van Der Vorm
      182
      Scuderia Monte-Carlo · EU
      182
      Scuderia Monte-Carlo · FM
      CAN
      Eric
      Cheung
      198
      Formula Racing · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge UK
      GBR
      Darren
      HOWELL
      183
      JCT600 Leeds · EU
      5
      JCT600 Leeds · UK
      Giuseppe Ramelli, Ferrari Challenge Driver
      ITA
      Giuseppe
      Ramelli
      172
      Pellin Racing · EU
      JPN
      Norikazu
      Shibata
      110
      CORNES Osaka · EU
      181
      CORNES Osaka · JP
      181
      CORNES Osaka · AU
      110
      Formula Racing · FM
      CZE
      Hendrik
      VIOL
      92
      Scuderia Praha Racing · EU
      92
      Scuderia Praha Racing · FM
      Christian Kinch, Ferrari Challenge Europe Driver
      SWE
      Christian
      Kinch
      128
      Formula Racing · EU
      128
      Formula Racing · FM
      Paolo Scudieri, Ferrari Challenge Driver
      ITA
      Paolo
      Scudieri
      101
      Sa.Mo.Car · EU
      101
      Sa.Mo.Car · FM
      GER
      Matt
      Rosner
      42
      MERTEL Motorsport · EU
      JPN
      Nobuhiro
      Imada
      44
      Formula Racing · EU
      4
      Rosso Scuderia · JP
      44
      Formula Racing · FM
      ITA
      Giammarco
      Marzialetti
      12
      Radicci Automobili - Best Lap - FCI · EU
      12
      Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · FM
      GBR
      Andrew
      MORROW
      4
      Charles Hurst · EU
      4
      Charles Hurst · FM
      CZE
      Martin
      HAVAS
      82
      Scuderia Praha Racing · EU
      82
      Scuderia Praha Racing · FM
      BEL
      Robin
      Maes
      102
      Monza N.V. · EU
      GBR
      John
      Dhillon
      151
      Formula Racing · EU
      151
      Formula Racing · FM
      POR
      Cristiano
      Maciel
      130
      FBO Motor Sports · EU
      171
      FBO Motor Sports · FM
      Friedrich
      MÜLLER
      155
      Gohm Motorsport · EU
      155
      Gohm Motorsport - Engstler · FM
      ITA
      Vincenzo
      Scarpetta
      90
      Radicci Automobili - Sanasi Racing Team · EU
      90
      Radicci Automobili · FM
      Fouad AL GHANIM, Ferrari Challenge Europe Driver
      KWT
      Fouad
      ALGHANIM
      157
      Rossocorsa - Kuwait Automobile & Trading Co. · EU
      GRE
      Aleksei
      KOMAROV
      199
      Scuderia Praha Racing · EU
      199
      Scuderia Praha Racing · FM
      GBR
      Oscar Lee
      Ryndziewicz
      121
      Kessel Racing · EU
      21
      Graypaul Glasgow · UK
      121
      Kessel Racing · FM
      KGZ
      Ruslan
      SADREEV
      166
      Scuderia Praha Racing · EU
      Ferrari Challenge Europe
      ITA
      Maurizio
      Pitorri
      181
      Radicci Automobili - Bestlap · EU
      181
      Radicci Automobili - Bestlap · FM
      SUI
      Giuseppe
      Frascaro
      140
      Rossocorsa · EU
      140
      Rossocorsa · FM
      GER
      Danilo
      Del Favero
      9
      Penske Sportwagen Hamburg · EU
      9
      Penske Sportwagen Hamburg · FM
      LEB
      Faysal
      SHAIR
      5
      Scuderia Lebanon · EU
      Gilbert YATES, Ferrari Challenge UK Driver
      GBR
      Gilbert
      YATES
      10
      Charles Hurst · EU
      1
      Charles Hurst · UK
      10
      Charles Hurst · FM
      DEN
      Andreas
      Bøgh-Sorensen
      7
      Formula Racing · EU
      HKG
      Charles
      Chan
      133
      Formula Racing · EU
      133
      Formula Racing · FM
      GBR
      Germana
      TOGNELLA
      168
      Ineco Reparto Corse RAM · EU
      GER
      Jan Benedikt
      Sandmann
      186
      Kessel Racing · EU
      186
      Kessel Racing · FM
      GER
      Amin
      Arefpour
      88
      Riller & Schnauck · EU
      88
      Riller & Schnauck · FM
      Corinna Gostner, Ferrari Challenge Europe Driver
      ITA
      Corinna
      Gostner
      173
      CDP - MP Racing · EU
      173
      CDP - MP Racing · FM
      ITA
      Fabrizio
      Fontana
      169
      Formula Racing · EU
      169
      Formula Racing · FM
      FRA
      Henry
      Hassid
      67
      Kessel Racing · EU
      67
      Kessel Racing · FM
      Anders BIDSTRUP, Ferrari Challenge Europe Driver
      DEN
      Anders
      Bidstrup
      29
      Formula Racing · EU
      LEB
      Hassan
      Dabboussi
      111
      Formula Racing · EU
      111
      Formula Racing · FM
      SUI
      Felix
      Hirsiger
      30
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      30
      Ineco - Reparto Corse RAM · FM
      GER
      Otto
      Blank
      71
      Lueg Sportivo - Herter Racing · EU
      71
      Lueg Sportivo - Herter Racing · FM
      ITA
      Thomas
      Gostner
      151
      CDP - MP Racing · EU
      161
      CDP - MP Racing · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe Driver. James Owen
      GBR
      James
      Owen
      40
      Meridien Modena - Engstler · EU
      40
      Meridien Modena - Engstler · FM
      POR
      Alvaro José
      TRINDADE RAMOS
      150
      Santogal - Araujo Competiçao · EU
      150
      Santogal - Araujo Competiçao · FM
      Ferrari Corse Clienti - Official Drivers Challenge EU
      ITA
      Germano
      Salernitano
      116
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      ITA
      Stefano
      Inama
      144
      Modena Cars - D&C Racing · EU
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Eric
      Marston
      126
      Pellin Racing · EU
      26
      Ferrari of Westlake · USA
      FRA
      Alex
      Fox
      139
      YANASE Fiorano Motori · EU
      139
      YANASE Fiorano Motori · JP
      139
      YANASE Fiorano Motori · FM
      DEN
      Henrik
      Kamstrup
      113
      Formula Racing · EU
      113
      Formula Racing · FM
      ITA
      Max
      MUGELLI
      3
      CDP - Eureka Competition · EU
      3
      CDP - Eureka Competition · FM
      Ferrari Challenge Japan Driver
      JPN
      Masaru
      Yoneda
      114
      Cornes Osaka · EU
      124
      CORNES Osaka · JP
      114
      Cornes Osaka · FM
      Herbert
      GEISS
      11
      Maranello Motors - Pro Racing · EU
      11
      Maranello Motors - Pro Racing · FM
      ITA
      Manuela
      Gostner
      193
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      193
      Ineco - Reparto Corse RAM · FM
      JPN
      Shintaro
      AKATSU
      115
      Ineco - Reparto Corse RAM · EU
      115
      Ineco - Reparto Corse RAM · FM
      NED
      Michael
      VERHAGEN
      18
      Ferrari Warszawa · EU
      33
      Ferrari Warszawa · FM
      Boris Gideon, Ferrari Challenge Europe Driver
      GER
      Boris
      Gideon
      103
      Autohaus Ulrich · EU
      103
      Autohaus Ulrich · FM
      BEL
      Gilles
      Renmans
      77
      Francorchamps Motors Brussels · EU
      77
      Francorchamps Motors Brussels · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Rey Acosta
      USA
      Rey
      Acosta
      107
      The Collection · EU
      7
      The Collection · USA
      207
      The Collection · FM
      AUT
      Alois
      Meir
      180
      Gohm Motorsport - Engstle · EU
      NED
      Fons
      Scheltema
      177
      Kessel Racing · EU
      177
      Kessel Racing · FM
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Driver - Lisa Clark
      USA
      Lisa
      Clark
      130
      Pellin Racing · EU
      127
      Ferrari Beverly Hills · USA
      327
      Ferrari Beverly Hills · FM
      Luigi
      Coluccio
      45
      Rossocorsa · EU
      45
      Rossocorsa · FM
      GER
      Josef
      Schumacher
      188
      Eberlein - Schumacher Racing · EU
      Corse Clienti - Ferrari Challenge Europe - Tibor Valint
      HUN
      Tibor
      Valint
      132
      Gohm Motorsport - Baron Racing Team · EU
      132
      Gohm Motorsport · FM
      ITA
      Enzo
      Trulli
      34
      RadicciAutomobili -SanasiRacing Team · EU
      JPN
      Motohiko
      ISOZAKI
      105
      Cornes Motors Shiba · EU
      55
      CORNES Shiba · JP
      105
      Cornes Motors Shiba · FM
      Ferrari Challenge NA Driver 2025
      USA
      Yahn
      Bernier
      123
      Rossocorsa · EU
      132
      Ferrari of Seattle · USA
      332
      Ferrari of Seattle · FM
      GER
      Sven
      SCHÖMER
      175
      Penske Sportwagen Hamburg · EU
      175
      Penske Sportwagen Hamburg · FM
      RAF
      David
      Akhobadze
      23
      Scuderia Monte-Carlo · EU
      23
      Scuderia Monte-Carlo · FM
      L’”Autòdromo Internacional do Algarve” viene comunemente chiamato “Circuito di Portimão” in quanto si trova ad nei pressi dall’omonima cittadina dell’Algarve, regione del Portogallo meridionale.

      Il complesso dell’Autodromo di Portimao offre 64 differenti configurazioni di pista, la cui lunghezza varia fra 3,465 km a 4,684 km, in modo da consentire un’ampia varietà di scelta.

      Il tracciato di Portimão è di recente costruzione: l’impianto infatti è stato inaugurato nell’ottobre del 2008. Ospita prove di auto e di moto. Nel 2020 si è disputato per la prima volta il Gran Premio del Portogallo, valevole per il Mondiale di Formula 1. In precedenza, le monoposto correvano in altre piste.

      Il circuito di Portimão è caratterizzato da una serie di saliscendi naturali che lo rendono decisamente spettacolare e proprio per questo motivo ricorda il vecchio Nürburgring e Spa-Francorchamps. Celebre per la sua altimetria con i suoi dislivelli impegnativi, con pendenze che raggiungono il 12% in discesa e il 6% in salita. I curvoni veloci premiano il carico aerodinamico generale, mentre per affrontare un'alternanza interessante di curve lente e ripartenze serve tanta trazione.