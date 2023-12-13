|POS
|PILOTA
|TEAM
|CLASSE
1
MERTEL Motorsport
P
2
Emil Frey Racing
P
3
Gohm Motorsport - Baron Racing Team
P
|POS
|PILOTA
|TEAM
|CLASSE
1
Ineco - Reparto Corse RAM
S
2
Kessel Racing
S
3
Graypaul Nottingham
S
|POS
|PILOTA
|TEAM
|CLASSE
1
Ineco - Reparto Corse RAM
S-AM
2
Formula Racing
S-AM
3
Kessel Racing
S-AM
|POS
|PILOTA
|TEAM
|CLASSE
1
Graypaul Nottingham
S
2
Kessel Racing
S
3
Ferrari Budapest - Rossocorsa
S
|POS
|PILOTA
|TEAM
|CLASSE
1
Emil Frey Racing
P
2
Gohm Motorsport - Baron Racing Team
P
3
Ferrari Budapest - Rossocorsa
P
|POS
|PILOTA
|TEAM
|CLASSE
1
Kessel Racing
S-AM
2
Formula Racing
S-AM
3
Ineco - Reparto Corse RAM
S-AM
L’”Autòdromo Internacional do Algarve” viene comunemente chiamato “Circuito di Portimão” in quanto si trova ad nei pressi dall’omonima cittadina dell’Algarve, regione del Portogallo meridionale.
Il complesso dell’Autodromo di Portimao offre 64 differenti configurazioni di pista, la cui lunghezza varia fra 3,465 km a 4,684 km, in modo da consentire un’ampia varietà di scelta.
Il tracciato di Portimão è di recente costruzione: l’impianto infatti è stato inaugurato nell’ottobre del 2008. Ospita prove di auto e di moto. Nel 2020 si è disputato per la prima volta il Gran Premio del Portogallo, valevole per il Mondiale di Formula 1. In precedenza, le monoposto correvano in altre piste.
Il circuito di Portimão è caratterizzato da una serie di saliscendi naturali che lo rendono decisamente spettacolare e proprio per questo motivo ricorda il vecchio Nürburgring e Spa-Francorchamps. Celebre per la sua altimetria con i suoi dislivelli impegnativi, con pendenze che raggiungono il 12% in discesa e il 6% in salita. I curvoni veloci premiano il carico aerodinamico generale, mentre per affrontare un'alternanza interessante di curve lente e ripartenze serve tanta trazione.