    Ferrari Challenge Driver

    Stefano Inama

    1standings

    Stefano Inama

    • ITA
      Paese
    ferrari challenge
    2025
    anno di debutto
    1
    stagioni
    carriera
    0.5
    media punti
    0
    titoli vinti
    numeri o statistiche
    1
    punti totali
    2
    gare disputate
    • 1 in 2025 Coppa Shell Europe
      stagione migliore per punti guadagnati
    • 21 Settembre 2025, Spa-Francorchamps Gara-2
      ultima gara
    • 25° in 2025, Coppa Shell Europe
      stagione migliore

    stagione corrente

    • Coppa Shell
      challenge Europe
    • Modena Cars - D&C Racing
      team
    • 144
      numero di gara
    • 296 Challenge
      Auto
    • 26
      posizione
    • 1
      punti

    carriera

    10
    5
    1
    0%
    2
    0%
    3
    0%
    4
    0%
    5
    0%
    6
    0%
    7
    0%
    8
    0%
    9
    0%
    10
    0%
    posizione
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0
    0

    risultati pilota

    piazzamenti a podio
    0%
    arrivo dopo i primi 10
    100%
    arrivo tra i primi 10
    0%
    ritiri
    0%

    performance personali

    vittorie
    0%
    pole position
    0%
    giri veloci
    0%
    Scopri di più