Le voci dei vincitori di Gara 2 a Portimão

Cielo azzurro e vento forte all’Autodromo International do Algarve per la seconda giornata del quarto round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli Europe. Al termine delle avvincenti gare abbiamo registrato l’emozione e la soddisfazione dei vincitori. Giacomo Altoè (Emil Frey Racing) conquista il successo nel Trofeo Pirelli, riscattando un avvio di fine settimana difficile: “Grazie al team per l’ottimo lavoro, è un successo importante che mi porta in testa alla classifica”.