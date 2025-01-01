Quello di Imola è universalmente riconosciuto come un tracciato molto tecnico, con curve e staccate piuttosto impegnative. Ha una lunghezza di 4.909 metri con 12 curve a sinistra e 9 a destra e fin dalle sue origini viene considerato un piccolo Nürburgring.



Dopo le tristi vicende del 1994, con la scomparsa dei due piloti Ayrton Senna e Roland Ratzenberger, la pista è stata oggetto di importanti modifiche, rallentando alcuni tratti ritenuti eccessivamente pericolosi. Nel 2006 il circuito e le strutture annesse sono stati oggetto di un piano di riqualificazione curato dal noto architetto tedesco Hermann Tilke, specializzato nella realizzazione di circuiti automobilistici.