Früh conserva le sue V8 e le sue V12 in due file precise ai lati del suo garage, in ordine crescente, in base all’anno di produzione dell’auto. “Ogni volta che entro nell’hangar rimango rapito dall’assoluto valore artistico di queste vetture”, dichiara. E ha notato anche l’effetto che fanno sui visitatori. “Quando porto qualcuno a vederle, finiamo sempre col fermarci davanti alle V12 e iniziamo a disquisire e filosofeggiare su di loro. Non che i motori più piccoli siano meno interessanti. Solo che, per la maggior parte degli amanti di motori, il V12 ha un fascino inimitabile”.