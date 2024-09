L'inconfondibile suono del dodici

L’amore di Steven Victor per Ferrari è davvero profondo. Per capire il suo grado di ossessione basta chiedergli il nome del figlioletto di quattro mesi: V XII. Ebbene, sì: V12 scritto in numeri romani.

Una scelta forte, persino per un padre estremamente famoso come produttore, talent scout e agente di grandi nomi dell’hip hop e del rap, mondi in cui gli pseudonimi stravaganti non sono certo rari. “A casa lo chiamiamo semplicemente V”, spiega Victor, sfoderando un altro dei suoi irresistibili sorrisi. La “colpa”, a suo dire, è di “Pharrell”.

Parliamo di Pharrell Williams, famoso rapper nonché creativo di brand di lusso. “È un mio carissimo amico”, spiega Victor. “È stato lui a suggerire il nome ‘V’, dato che si tratta del mio quinto figlio. Poi mia moglie ha proposto di aggiungere il ‘dodici’ perché conosce bene la mia ossessione per le auto V12”.

Pur essendo “affascinato dalle auto, e in particolare dalle Ferrari” sin dall’infanzia, l’imprenditore musicale – cresciuto a Brooklyn, New York, in una famiglia haitiana economicamente disagiata – ha atteso fino al 2016 per realizzare il suo sogno.

“La mia prima Ferrari è stata una V8, la 488, non la spider, ma la coupé”, ricorda. Anche il suo interesse per le V12 si deve a Pharrell Williams. “Sì, in parte è lui il responsabile”, conferma Victor ridendo. “Pharrell aveva una Enzo nera e mi ha invitato a farci un giro”.