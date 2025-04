Una penna esclusiva per rendere omaggio a Enzo Ferrari e alla sua Modena

Ma nelle creazioni della nuova collezione sono molteplici i dettagli che ricordano Enzo, la sua formazione e la sua carriera. Ad esempio, sulle clip degli strumenti da scrittura è incisa una delle sue citazioni più famose: “You cannot describe passion, you can only live it” (“Non si può descrivere la passione, si può solo viverla”). Le sei linee che adornano entrambi i lati delle clip in metallo rivestite in rutenio rappresentano un motore V12 Ferrari, un riferimento alla velocità e alla maestria ingegneristica della Casa di Maranello. Il puntale in metallo rivestito in rutenio della penna roller presenta invece due date lavorate a incisione – una segna la nascita di Enzo Ferrari (18-02-1898), l’altra la sua prima vittoria al Circuito del Savio nel 1923 – mentre il pennino della stilografica, realizzato in oro massiccio AU 585 e rivestito in rutenio, è impreziosito dall’incisione del volante di una Ferrari 250 GTO in cui s’inscrive la parola “Pilota”, uno dei celebri soprannomi di Enzo.

Con la collezione Great Characters Enzo Ferrari Special Edition Giallo Modena, ammiratori, proprietari e tifosi Ferrari ovunque nel mondo potranno portare la loro passione per il Cavallino Rampante sempre con sé.