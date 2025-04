“Al polso una Ferrari”

Una nuova collaborazione tra Richard Mille e la Casa di Maranello ha portato alla realizzazione di un esemplare unico nel suo genere, che ridefinisce le potenzialità di un cronometro, spingendosi, al tempo stesso, oltre i limiti in materia di design. Ispirato ai valori condivisi legati a prestazioni, perfezione e passione, il nuovo RM 43-01 Tourbillon Split-Seconds Chronograph Ferrari è un omaggio al DNA corsaiolo di Ferrari, oltre ad essere in linea con l’impegno e la dedizione di Richard Mille di dare vita a orologi straordinari, ognuno dei quali è “un’auto da corsa al polso”.

Progettato da zero nel corso di un processo di sviluppo durato tre anni, questo nuovo capolavoro si basa sulla fusione perfetta di due tra le funzioni più sofisticate e complesse dell’arte dell’orologeria: il meraviglioso meccanismo del tourbillon e il look straordinario del cronografo split-seconds, caratterizzato dalle doppie lancette dei secondi per registrare i tempi intermedi, che rappresenta una funzione di fondamentale importanza per qualsiasi orologio concepito per i piloti di auto da corsa. Inoltre, l’orologio è incredibilmente leggero e resistente grazie all’adozione di materiali innovativi, come il titanio e il Carbon TPT® (Thin Ply Technology), un materiale composito costituito da strati di filamenti di carbonio intrecciati tra loro che danno vita a strutture leggere e resistenti al contempo.