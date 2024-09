Toccando l'apice del modernismo anni '80 della Casa di Maranello, le linee esagerate della Testarossa la fecero entrare di diritto nella cultura pop. Il ruolo delle due Testarossa monospecchio nella serie TV Miami Vice, dove nella prima stagione appariva una copia della Daytona Spider, fu un product placement di enorme successo. Il nuovo modello comparve a pochi mesi di distanza dalla GTO, mettendo in luce il geniale riposizionamento del motore 12 cilindri top di gamma di Ferrari, più vicino a una GT che a una supercar.





È interessante notare che, per gli standard odierni, la Testarossa non risulta più così grande o complessa come alcuni la ritenevano all'epoca. È confortevole e, pur essendo priva di servosterzo, acquisisce maneggevolezza con l'aumento della velocità. La classica griglia aperta aggiunge enfasi e carattere a ogni cambio di marcia, mentre la dimensione modesta degli pneumatici anteriori infonde un particolare piacere di guida in curva. Tuttavia, per guidarla ad alta velocità serve un certo rispetto, così come con la 512 BB, date le dimensioni del motore, la sua posizione sopra il cambio e la sua configurazione centrale.