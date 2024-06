Una Ferrari nel Sahara

Il fortunato giornalista volò in Italia per ritirare a Maranello le chiavi di una F512 M rossa fiammante prima di mettersi in viaggio, con uno pneumatico di scorta sul sedile del passeggero, alla volta di Malaga. Lì ad attenderlo c’era un’auto di assistenza con un team di due persone, tra cui un fotografo. E fu così che ebbe inizio l’avventura.

La F512 M si fece subito notare per il comfort straordinario. Si dimostrava perfetta per le lunghe distanze, ed era un bene, dato che la aspettava un percorso lunghissimo e pieno di sfide. Il team si spostò da Tangeri a Casablanca, in parte su una strada a scorrimento veloce inaugurata da poco, per poi addentrarsi in direzione di Marrakech su una strada in costruzione. “Il nostro itinerario ha messo ben presto alla prova le doti della Ferrari in fuoristrada, con risultati piuttosto convincenti”, riportò la rivista. “Non sbanda e non si blocca. Ecco vederla procedere in un piccolo villaggio, lasciandosi alle spalle una scia di polvere e gli sguardi ammaliati dei passanti”.