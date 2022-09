Gli anni Settanta videro la nascita di ulteriori innovazioni tecniche sia in termini di design per Pininfarina sia in termini ingegneristici per la Casa di Maranello. La 512 BB del 1976 ne è un esempio. Il modello si distingue in particolare per i gruppi ottici posteriori, con due fari rotondi posizionati ai lati della vettura – novità assoluta a quel tempo per una Ferrari, oggi diventata una disposizione iconica. Il pannello inferiore in vetroresina era spesso verniciato di nero, per creare un contrasto con il classico rosso della sezione superiore.

Nel decennio successivo fu lanciato un modello che cambiò davvero l’idea di auto sportiva. Ci sono le icone e poi c’è la Ferrari Testarossa. Uno dei modelli più riconoscibili di Pininfarina, l’auto che tutti gli adulti volevano comprare e di cui tutti i bambini avevano il poster appeso sulle pareti delle loro camerette. È diventata la Ferrari di maggior successo in assoluto.

Nel 1997 la 550 Maranello divenne il fiore all’occhiello delle auto ad alte prestazioni di Ferrari. Il suo design intramontabile è sempre attuale, tanto che in molti la ritengono una delle più belle vetture firmate Pininfarina anche a 25 anni dal suo lancio.