I due strinsero un legame speciale fin dall’inizio, anche se all’apparenza avevano poco in comune. Niki non aveva mai nascosto il fatto che, se non fosse stato per Clay, non sarebbe mai approdato in Ferrari. “Ma con i miei risultati ho indubbiamente fatto una buona impressione”, ha raccontato nel 2016 in occasione di un evento. Di Clay disse: “Amava la vita, era molto gentile, una persona rispettabile con cui mi sono sempre trovato bene. Non eravamo così diversi come si pensava”.





Nel 2006, poco prima della sua scomparsa, Clay disse invece del suo amico: “Non avevamo molto in comune. “Io vivevo la vita giorno per giorno e non mi sono mai preoccupato troppo di vincere. Volevo divertirmi, sia al volante che fuori dalla pista. Niki invece era programmato per vincere, uno stacanovista al volante, che non lasciava molto spazio al divertimento”. In effetti, è difficile trovare fotografie del pilota austriaco senza la tuta da gara. Sorrideva solo di rado e sembrava sempre indaffarato, concentrato e determinato.