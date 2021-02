Maya Weug è nata l’1 giugno 2004 a Costa Blanca e ha già scritto una pagina di storia della Ferrari diventando la prima ragazza ad essere ammessa nella Ferrari Driver Academy.

L’olandese, nata in Spagna da mamma belga e papà dei Paesi Bassi, ha vinto la fase finale del programma FIA “Girls on Track – Rising Stars”, l’iniziativa voluta dalla FIA Women in Motorsport Commission, in collaborazione con la FDA, che intende promuovere l’automobilismo femminile e supportare i talenti più promettenti di età compresa fra i 12 e i 16 anni nel loro percorso verso una carriera da professionista. Maya inizia a girare con il kart a sette anni e mezzo e nel 2013 è già in gara contro ragazzini ben più grandi di lei in Spagna, dove rimane fino al 2015. L’anno seguente si sposta in Italia, mentre nel 2017 debutta nei campionati europei di karting nella categoria OK Junior. A inizio 2020 il suo nome è nella rosa di venti candidate a un posto in FDA che prendono parte a “Girls on Track – Rising Stars”. Maya si distingue e arriva alla fase finale con altre tre ragazze alle quali si lascia preferire sia per la performance pura che per l’impegno e la capacità di assimilare le indicazioni che le vengono date. Nel 2021 è pronta al debutto in monoposto in uno dei Formula 4 Championship Certified by FIA in Europa.