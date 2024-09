Rafael e Tuukka Taponen saranno in pista questo fine settimana sul Circuit de Barcelona-Catalunya per la penultima tappa della stagione. Il brasiliano ha buone possibilità di laurearsi campione 2024.

È un weekend molto intenso quello che attende Rafael Camara e Tuukka Taponen sul Circuit de Barcelona-Catalunya: tutto è pronto per il penultimo atto stagionale del campionato europeo di Formula Regional, e per entrambi i piloti della Scuderia Ferrari Driver Academy quello sul tracciato spagnolo potrebbe essere il fine settimana della svolta. La classifica generale vede Camara leader, a quota 239 punti, 61 in più di Taponen, che occupa la seconda posizione. Per “Rafa” c’è la possibilità di chiudere i giochi con una tappa d’anticipo, mentre Tuukka spera di rimandare i giochi per il titolo all’ultimo appuntamento in calendario sul circuito di Monza.

Calcolatrice alla mano. Per Camara il fine settimana sarà vissuto con un occhio al risultato di tappa e uno alla classifica generale. Se il pilota brasiliano riuscirà a completare il weekend con un margine di 50 punti sul primo degli inseguitori sarà matematicamente campione, obiettivo raggiungibile con una prima e una sesta posizione nelle due gare in programma. Le combinazioni sono molte, considerando che il punteggio di Camara andrà abbinato ai risultati degli avversari diretti, ma Rafael punterà a disputare il miglior weekend possibile per incrementare i sei successi di tappa ottenuti finora.

Niente calcoli. In materia di obiettivi il fine settimana di Taponen sarà molto più chiaro. Tuukka punta al massimo bottino per provare a posticipare l’assegnazione del titolo nell’ultimo appuntamento in programma sul circuito di Monza, e per riuscirci l’unico target sul circuito di Montmelò sarà la vittoria. “Le mie aspettative sono migliori di quelle che avevo alla vigilia del weekend di Spielberg – ha commentato il pilota finlandese – perché credo che le caratteristiche del circuito di Barcellona si adattino di più a noi. Ho buone sensazioni e credo che abbiamo tutto per disputare un bel fine settimana”.

Programma. Il weekend sul Circuit de Barcelona-Catalunya scatterà venerdì con due sessioni di prove libere, per poi entrare nel vivo sabato con la sessione di qualifica di Gara-1. Il turno sarà diviso in due gruppi: A (in pista alle 10.20 CET) e B (10.40) che determineranno la fila destra e sinistra della griglia di partenza. La pole position sarà assegnata al più veloce tra i due leader di gruppo. Seguirà la prima gara del fine settimana, con partenza alle 15.05. Il programma sarà replicato nella giornata di domenica, con i turni di qualifica che scatteranno a partire dalle 10.10 mentre Gara-2 prenderà il via alle 16.05.