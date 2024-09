Weug si conferma sul podio

Sul circuito di Marina Bay, Maya è stata protagonista di un fine settimana molto buono nel quale ha conquistato due piazze d’onore preziose per la classifica generale. Weekend poco positivo per Aurelia Nobels.

Prosegue il buon momento di forma di Maya Weug. I riscontri positivi arrivati nel precedente appuntamento di Zandvoort sono stati confermati nel fine settimana di Singapore, concluso con due secondi posti. Un bilancio molto positivo, quello di Maya, alla sua prima esperienza sul circuito di Marina Bay noto per essere un tracciato cittadino molto insidioso nonché un banco prova importante per la tenuta fisica. Entrambe le gare della F1 Academy si sono disputate nel primo pomeriggio, con temperature elevate e un alto tasso d’umidità che hanno messo a dura prova tutte le sedici ragazze in pista.

Gara-1. Per la prima volta in stagione Weug si è schierata in prima fila dopo il secondo tempo ottenuto nelle qualifiche. Maya al via ha mantenuto la piazza d’onore coprendo Dorian Pin, scattata alle sue spalle, poi ha aumentato il ritmo insidiando per diversi giri la leader del campionato Abbi Pulling. “Ho cercato di restare il più vicino possibile ad Abbi – ha commentato Weug – ma ho visto che giro dopo giro le gomme anteriori perdevano aderenza arrivando a soffrire un po’ nelle tre tornate conclusive. Alla fine la mia corsa è stata piuttosto solitaria, però devo dire che guidare su questa pista è sfidante quanto divertente”.

Gara-2. Nella seconda corsa Maya è scattata dalla terza posizione, riuscendo ad affiancare Pin nei primi metri e a portare un attacco alla frenata della prima curva. “Ho visto che c’era spazio all’esterno e sono riuscita a sfruttarlo – ha spiegato – ho usato tutti i centimetri a disposizione e sono sfilata in seconda posizione. In Gara-1 si è visto molto bene che i sorpassi su questa pista sono praticamente impossibili, quindi sapevo che la mia chance sarebbe stata in partenza”. Una manovra perfetta, quella di Weug, che le ha permesso di mettersi di nuovo alle spalle della Pulling. Dopo un periodo in regime di Safety Car la corsa è ripresa senza cambi di posizione fino alla bandiera a scacchi. “Ci manca ancora un ultimo passo avanti per giocarci la vittoria – ha concluso Maya – ma nel complesso è stato un buon weekend, in cui abbiamo raccolto il massimo possibile”. Il quarto piazzamento da podio consecutivo ha permetto a Weug di rafforzare la terza posizione nella classifica generale con 120 punti all’attivo.

Aurelia. Poco luminoso il fine settimana di Aurelia Nobels: la diciassettenne brasiliana (anche lei all’esordio a Marina Bay) è scattata in entrambe le gare dalla settima fila della griglia di partenza. Dopo il 14° posto ottenuto in Gara-1, nella seconda corsa Aurelia è scattata bene sfilando nella top-10, ma nella bagarre di curva 1 ha pagato una toccata della ruota posteriore sinistra contro le barriere. Nobels ha ripreso, girando su buoni tempi transitando dodicesima sotto la bandiera a scacchi.