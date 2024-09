L’ottava tappa del campionato europeo di Formula Regional non ha regalato soddisfazioni a Tuukka Taponen e Rafael Camara. Il fine settimana sul circuito di Spielberg è stato condizionato da una fitta pioggia caduta durante tutte le sessioni di prove libere. Il meteo ha concesso una tregua nelle qualifiche di Gara-1, turno che ha visto Camara concludere al quarto posto nel gruppo A e Taponen ottavo nel gruppo B. Tuukka ha dovuto aggiungere quattro posizioni alla sua posizione di partenza a causa di una penalità rimediata nel precedente appuntamento di Imola.

Gara-1. La prima corsa del weekend è stata preceduta dalla pioggia, costringendo i piloti a prendere il via con gomme da bagnato. La pista si è poi progressivamente asciugata, creando delle condizioni atipiche che hanno usurato velocemente gli pneumatici. Camara ha lottato in bagarre sin dai primi giri, ma qualche sbavatura ed il caos che si è innescato a centro gruppo non gli hanno consentito di entrare in zona punti, transitando undicesimo sotto la bandiera a scacchi. La battuta d’arresto del brasiliano per Taponen è stata una potenziale occasione per ridurre il gap nella classifica generale, ma Tuukka non è riuscito ad entrate in zona punti, sfilando sul traguardo dietro Rafael.

Gara-2. La pioggia è tornata a cadere poco prima delle qualifiche di gara 2. Camara ha gestito bene la sua sessione, chiudendo in seconda posizione nel gruppo A, mentre Taponen ha confermato la mancanza di feeling con la monoposto non andando oltre l’ottavo tempo. Subito dopo il via Camara ha visto la sua corsa complicarsi in curva 3, a causa di un contatto in bagarre che gli è costato la rottura dell’ala anteriore. Dopo essere rientrato ai box per la sostituzione del musetto, Rafael è ripartito dal fondo del gruppo riuscendo a rimontare molto bene fino all’ottava posizione finale. Dopo la gara Camara è stato però penalizzato con cinque secondi da aggiungere al suo tempo di gara per una manovra all’ingresso della corsia box che ha danneggiato un avversario, sfilando dall’ottava alla sedicesima posizione. Anche in Gara-2 Taponen non è riuscito ad approfittare della battuta a vuoto del brasiliano, concludendo la sua corsa nelle fasi iniziali dopo essere stato coinvolto in incidente insieme a Valerio Rinicella.

La situazione. “Il ritmo nel complesso è stato buono – ha commentato Camara - avevamo la velocità, ma semplicemente non è stato il nostro weekend, abbiamo commesso degli errori che ci sono costati molto. Da parte mia c’è un po' di rammarico perché il circuito di Spielberg è sempre stato uno dei miei preferiti, ma il fine settimana non è stato lineare e credo che questo non abbia giocato a nostrio favore. Comunque, mettiamoci alle spalle questo weekend, ora ci concentreremo per disputare al meglio gli ultimi due appuntamenti in calendario”. La classifica generale vede sempre Camara leader con 239 punti seguito da Taponen a quota 178. Il prossimo appuntamento è previsto a Barcellona sul circuito di Catalunya tra due settimane, a cui seguirà la tappa finale di Monza in programma l’ultimo weekend di ottobre.