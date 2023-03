Aurelia Corine Nobels nasce a Boston, negli Stati Uniti, il 7 gennaio 2007 da genitori belgi e cresce in Brasile, di cui assume la licenza di pilota.

Aurelia ha corso in kart fin da quando era bambina, raggiungendo le categorie di vertice del karting nel 2020 e nel 2021.

Nel 2022 è stata impegnata su più fronti dal momento che ha corso in due campionati di Formula 4, quello danese e quello spagnolo in ciascuno dei quali ha disputato tre gare.

Soprattutto ha però gareggiato nella serie brasiliana mettendosi in luce in più di un’occasione e centrando per quattro volte la zona punti.

Da allieva della Ferrari Driver Academy è ora attesa dalla serie più competitiva in assoluto, il campionato italiano di Formula 4.