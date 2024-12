La pista è stata realizzata negli anni cinquanta su un’area che era originariamente un campo di addestramento usato dalle truppe statunitensi nel periodo precedente allo sbarco in Normandia. Inaugurato nel 1953, misurava 2.4 km e aveva una forma quasi rettangolare.

Tra le prime competizioni ospitate, le gare della International Gold Cup riservate a vetture di Formula 1, ma non valide per il campionato, alla quale prendevano parte i piloti e i team migliori del periodo.

Attualmente sono tre i layout possibili: l’International Circuit, il tracciato completo che misura 4,5 km, Island Circuit di 3,6 km aggiunto negli anni ’60 e uno più attuale, il Foster’s circuit, di 2,7 km.

La pista nella versione completa è caratterizzata da pendenze che cambiano rapidamente, creste cieche e numerose curve strette. La prima curva è la Old Hall Corner che porta a Dentons, prima di affrontare la Cascades, una lunga curva a sinistra in discesa. Molto veloce anche la curva Island Bend che porta alla Shell Oils Corner, adatta per gli attacchi. Segue la curva Brittens che porta a Hilltop, la parte più alta del circuito, appena prima della chicane Hislop introdotta nel 1991 per ridurre la velocità in discesa e affrontare la curva Knickerbrook. Seguono due curve a destra, Druids Corner e Lodge Corner prima del rettilineo finale.