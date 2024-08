Vittorie per gli esordienti Yates e Dewhirst

Trofeo Pirelli. Alla partenza è stato Yates a confermarsi al comando, seguito da Pranav Vangala (HR Owen) e Haymandhra Pillai (Jardine Colchester) che hanno ingaggiato una battaglia per il secondo posto, mentre Andrew Morrow (Charles Hurst) è stato costretto ad iniziare dalla pitlane a causa di un problema tecnico. Al secondo giro un incidente che ha coinvolto Ajay Litt (Carrs Exeter) e il pilota della Coppa Shell Peter Hunter ha provocato il ritiro di quest’ultimo, l’ingresso della Safety Car e la conseguente bandiera rossa per la messa in sicurezza della pista. La dinamica della gara è cambiata in modo significativo alla ripartenza, con ancora 15 minuti da disputare. Protagonista di questa parte è stato Morrow che ha iniziato a spingere la sua 488 Challenge Evo, risalendo dal nono al quarto posto in pochi giri e superando Pillai a pochi minuti dalla fine per la terza piazza. Vangala ha visto Morrow avvicinarsi, ma ha mantenuto il sangue freddo e ha guidato con compostezza per difendere la seconda posizione. In testa al gruppo, Yates ha offerto una prestazione sicura, portando a casa la sua prima vittoria nel Trofeo Pirelli. I risultati di questo round dimostrano un sostanziale equilibrio in cima alla classifica, con Yates e Vangala a pari merito a 38 punti, a sole 2 lunghezze dal leader Morrow.

Coppa Shell. La gara della Coppa Shell è stata altrettanto intensa: allo start Peter Hunter ha spinto a fondo ed è riuscito a creare un distacco su Mike Dewhirst, abile a superare Robert Rees per assicurarsi la seconda posizione. Durante il secondo giro, il contatto con Litt ha portato la vettura di Hunter nella ghiaia e quindi al ritiro. Alla ripartenza, dopo la bandiera rossa per sistemare la pista, Rees ha messo sotto pressione il leader della gara Dewhirst, che ha risposto con determinazione e ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale. Al secondo posto Rees, mentre Steven Dopson ha assaporato per la prima volta il podio, con il team Dick Lovett Swindon che ha occupato le prime tre posizioni. Nella classifica della Coppa Shell, Rees estende il suo vantaggio a 63 punti, con 3 vittorie su 4 gare disputate fino a ora.

Il prossimo appuntamento della Ferrari Challenge UK è in programma sabato 8 e domenica 9 giugno a Snetterton, nel Norfolk.