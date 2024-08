Seconda vittoria di Sikkens. Cinque volte Hogarth

Il terzo round del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK disputato sul tracciato di Brands Hatch si è preannunciato combattuto fin dalle prime ore, con temperature elevate a causa del cielo soleggiato sopra il Kent. I piloti in Gara 1 hanno lottato nella configurazione Indy, più corta rispetto al layout GP previsto per la seconda corsa di domani.

Qualifica 1. Il poleman H. Sikkens (HR Owen) ha puntato alla seconda vittoria stagionale nel Trofeo Pirelli, per cercare di recuperare terreno nei confronti del leader Andrew Morrow (Charles Hurst), facendo registrare il miglior crono con 47’434. In Coppa Shell, l’inarrestabile Paul Hogarth (Stratstone Manchester) è riuscito a conquistare la pole position grazie al tempo di 48’029 fissato negli ultimi cinque minuti della sessione.

Trofeo Pirelli. Al semaforo verde quando le Ferrari 488 Challenge Evo si sono lanciate nella prima curva fianco a fianco, Sikkens ha mantenuto i nervi saldi, conservando la testa della corsa nonostante i tentativi di attacco degli avversari. Faisal Al Faisal (HR Owen) ha strappato a Cavers la seconda posizione, mentre Morrow è sceso momentaneamente in quinta. John Dhillon (Graypaul Nottingham) è salito di due posizioni in altrettanti giri, approfittando di un piccolo errore di Faisal. Cavers e Dhillon hanno quindi superato Faisal, così come Morrow, che ha attaccato alla curva Druids per risalire la classifica.

Sikkens ha lottato per mantenere il vantaggio acquisito mentre Cavers non è riuscito a raggiungere l’olandese per cercare di attaccarlo nelle ultime tornate. Morrow ha presto riguadagnato un'altra posizione, scavalcando Dhillon per prendersi l’ultimo gradino del podio.

L'azione più spettacolare ha interessato la battaglia per il quarto posto, quando Faisal ha iniziato a punzecchiare Dhillon giro dopo giro. La sua perseveranza è stata ripagata, quando alla curva Druids, è riuscito a passarlo per andare ad occupare il quarto posto. Dhillon ha riprovato con determinazione a riprendersi la posizione ma ha ricevuto una penalità di cinque secondi per aver superato i limiti della pista.

Al traguardo Sikkens ha potuto festeggiare la seconda vittoria della stagione, mentre Cavers, grazie al giro più veloce, ha strappato all’olandese il punto addizionale.

Il compito di premiare i piloti sul podio è spettato a James Calado, fresco vincitore della 24 Ore di Le Mans con la Ferrari 499P numero 51.

Coppa Shell. Un'altra classica battaglia si è scatenata fin dalle prime battute tra Paul Hogarth e Paul Rogers (JCT600), mentre Paul Simmerson (Graypaul Birmingham) ha completato il trio in terza posizione. Avendo vinto qui lo scorso settembre, Rogers puntava al bis, per recuperare qualche punto dal leader della Coppa Shell, ma il traffico intenso ha reso il compito difficile.

Proprio Hogarth è riuscito a sfruttare a proprio vantaggio il passaggio tra i doppiati, lasciando Rogers e Simmerson a lottare tra loro per la seconda posizione. Alla fine, Simmerson ha passato Rogers andando a prendersi il secondo posto, che avrebbe poi mantenuto fino alla bandiera a scacchi.

A causa di un improvviso raggruppamento di vetture che ha rimescolato l'ordine, ha fatto precipitare Rogers nelle posizioni di rincalzo, mentre il nuovo arrivato Chris Smith (Graypaul Birmingham), che ha atteso pazientemente, è riuscito a classificarsi al terzo posto, conquistando il primo podio della carriera. Buona la prestazione anche di Stuart Marston (Maranello Sales), che da penultimo è riuscito a risalire fino alla quarta piazza. Con questo risultato Hogarth realizza il quinto successo in altrettante corse, proseguendo la propria striscia di vittorie consecutive, prendendosi anche i punti per giro veloce e pole.

Programma. La qualifica nella giornata di domenica inizierà alle 12.15 mentre Gara 2 vedrà il via alle 15.05. Si prevedono temperature ancor più calde di oggi e cielo sereno. Entrambe le sessioni saranno visibili in diretta streaming sul sito web https://www.ferrari.com/en-EN/corse-clienti/live.