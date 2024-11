I campioni delle serie regionali

Dopo avvincenti testa a testa nel Trofeo Pirelli e in Coppa Shell, la sesta stagione della serie britannica ha trovato i suoi vincitori nell’ultimo round disputato a Silverstone a metà settembre. In Giappone, invece, in un campionato in grande crescita alla sua seconda stagione i verdetti sono arrivati nell’appuntamento di fine agosto a Okayama.

UK. Nella serie inglese si è dovuto attendere l’ultimo round disputato a Silverstone a metà settembre per avere i nomi dei due vincitori nelle rispettive classi. Nel Trofeo Pirelli Gilbert Yates (Charles Hurst) ha avuto la meglio sul compagno di team Andrew Morrow (vincitore nel 2023) al termine di Gara 1 dopo un testa a testa proseguito per tutta la stagione. Anche nella Coppa Shell, la battaglia per il titolo è stata riservata a due piloti dello stesso team, in questo caso il Dick Lovett Swindon, con Robert Rees che ha battuto alla fine di un duello che si è risolto solamente nell’ultimo giro di Gara 2, in una prova con continui colpi di scena, dove i vari accadimenti hanno favorito più volte l’avvicendarsi dei due piloti in cima alla classifica virtuale.

Japan. Nella seconda stagione della serie nipponica, conclusasi a fine agosto, Yudai Uchida concede il bis: dopo il titolo nel 2023, il pilota di Rosso Scuderia riesce a ripetersi nella classe regina grazie a sette vittorie. A strappargli il gradino più alto del podio è stato solamente Yuga Furutani (Ferrari Japan), primo in tre gare. Tra gli Am la corona è andata ad Akita (Cornes Nagoya), laureatosi campione a Suzuka, con un round di anticipo, capace di imporsi nella battaglia in cui abili avversari sono stati Cold Max (Cornes Osaka) e Kanji Yagura (Cornes Osaka). Nella Coppa Shell il testa a testa si è risolto a Okayama, nell’ultimo appuntamento stagionale, con il titolo andato a Yasutaka Shirasaki (Rosso Scuderia) avendo la meglio su Phil Kim (Nicole Competizione). Equilibrata la lotta anche nella Coppa Shell Am definita nell’ultimo round: nonostante i due trionfi Ryutaro Saito (Mid Sapporo) non è riuscito a scavalcare Masafumi Hiwatashi (European Version) che ha così vinto il titolo con soli 8 punti di scarto, al termine di una stagione in cui è salito sul podio 9 volte su 10.