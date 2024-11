A tu per tu con il campione della Coppa Shell del Ferrari Challenge UK

Una partenza con tre vittorie consecutive e un secondo posto sembravano rappresentare una seria ipoteca alla vittoria della Coppa Shell nel Ferrari Challenge UK per Robert Rees (Dick Lovett Swindon), che invece non aveva ancora fatto i conti con il suo grande rivale, Mike Dewhirst. Il compagno di team, infatti, alla partenza sprint di Rees ha risposto alla grande, con un’altra tripletta di vittorie, accendendo una sfida risolta solo nell’ultima gara dell’ultimo round stagionale disputato a Silverstone. I 30 minuti finali del campionato sono stati vibranti, con i due piloti che si sono alternati in testa alla classifica virtuale in un duello acceso fino all’ultima curva che alla fine ha visto prevalere Rees.

Il finale di campionato è stato veramente emozionante. Come ti senti?

“Il team non mi ha comunicato nulla fino al traguardo e quindi per me è stata una vera sorpresa! Non sapevo di aver vinto. Quando ho saputo della vittoria ero al settimo cielo e non riuscivo a crederci. Devo ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e che hanno reso possibile questo risultato”.

L’ultima gara a Silverstone è stata dura con alcuni momenti difficili.

“Non so bene cosa sia successo: in un paio di occasioni, dopo alcuni contatti, ho perso la testa della corsa e devo ammettere che la seconda volta è stato molto difficile recuperare. Nonostante tutto non mi sono arreso e ho continuato a spingere fino al traguardo. Incredibilmente sono riuscito a ribaltare la sorte e a conquistare il titolo. Ringrazio tutti: il team, la mia famiglia e Ferrari. È stato un modo fantastico e allo stesso tempo drammatico per concludere il campionato”.

Mike Dewhirst ti ha dato del filo da torcere per tutta la stagione.

“È così. Mike è un pilota incredibilmente bravo e farà molto, molto bene. È un pilota di grande talento e sono sicuro che l'anno prossimo sarà uno dei protagonisti”.