Weekend preview: al Mugello corsa al titolo Sprint per le Ferrari

Nel penultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint sul tracciato del Mugello è folta la pattuglia di Ferrari, con la lotta aperta per la conquista dei titoli nelle varie classi.

CIGT. Nel terzo round del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint che si svolge nel fine settimana sul circuito del Mugello sono confermati 45 equipaggi alla partenza. Tra le GT3 saranno al via Stuart Peter White e Jean-Luc D’Auria, quinti nella classifica assoluta con 32 punti, con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse numero 52.

Il team piacentino schiera anche la numero 51 con Jules Castro e Luka Nurmi, quest’ultimo vincitore delle Finali Mondiali 2021 nel Trofeo Pirelli, equipaggio che si trova al secondo posto della classe GT3 Pro Am distanziati di sette punti dalla vetta. Per AF Corse altre due vetture: la numero 21 di Ray Acosta e Osvaldo Negri e la numero 88 di Custodio Toledo e Riccardo Agostini. A difendere i colori di Best Lap, sulla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 23, saliranno Luigi Coluccio e Rocco Mazzola.

Nella GT Cup, con le vetture in configurazione monomarca, tra i Pro Am ci sarà il leader della classifica provvisoria, Leonardo Colavita, che dividerà con Giorgio Maggi la Ferrari 488 Challenge Evo numero 199 del Double TT Racing. Nella entry list figurano anche le Rosse di Demarchi-Patrinicola del team Best Lap, Gai-Fontana e Dhillon-Griffin per Formula Racing, Matthew Korzejewski per Pellin Racing, e De Col-Biagi di Easy Race, vincitori di Gara 2 nel precedente appuntamento di Monza.

Nella GT Cup Am, difenderà la leadership la coppia formata da Nicoli-Scarpetta con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 290 di Best Lap che hanno un vantaggio di 5 punti sui più immediati inseguitori. Nella stessa classe ci saranno anche Buttarelli-Marazzi di Rossocorsa, il canadese Thor Haugen e la statunitense Lisa Clark del team Pellin Racing, il danese Andreas Bøgh Sorensen di Formula Racing e la coppia formata da Marzialetti-D’Aniello di Best Lap.

Il week end toscano prenderà il via venerdì con i due turni di prove libere e proseguirà nella giornata di sabato con le due sessioni di qualifica divisa per classi, dalle ore 8.55 alle 10.15, con le prime due gare di 50 minuti e un giro che prenderanno il via alle 15.30 (GT3) e alle 16.40 (GT Cup). Domenica, infine, il programma prevede la gara della classe GT3 alle 14.30 e a seguire, alle 15.40, quella della classe GT Cup, sempre della durata di 50 minuti oltre a 1 giro.