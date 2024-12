Weekend notebook: Fisichella-Leclerc-Mosca campioni italiani Endurance

Giancarlo Fisichella, Arthur Leclerc e Tommaso Mosca, sulla Ferrari 296 GT3 numero 27 della Scuderia Baldini, sono i nuovi campioni italiani della GT3 del Campionato Italiano Gran Turismo Endurance. Dopo la vittoria messa a segno domenica 27 ottobre nell’ultima prova della stagione sul tracciato di Monza, il risultato era rimasto in sospeso a fronte di due reclami presentati a fine giornata da un avversario. In seguito alla rinuncia della presentazione di questi appelli, l’ordine d’arrivo della gara sul circuito brianzolo è diventato ufficiale e ha consegnato la vittoria del campionato a Fisichella-Leclerc-Mosca.

Il successo per Casa Ferrari va ad aggiungersi ai titoli vinti, sempre a Monza, nella classe GT3 Am, con Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich e nella GT Cup nella classe Pro Am 1^ Divisione con Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap.

Nella positiva domenica andata in scena a Monza Ferrari conclude la stagione, inoltre, con il titolo nella classe nella classe GT3 Am, vinto da Leonardo Colavita, Simone Riccitelli e Christoph Ulrich ai quali è bastato il quinto posto in gara con la Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 75 di Double TT Racing per assicurarsi il primo posto in graduatoria.

Titolo anche nella GT Cup nella classe Pro Am 1^ Divisione: Luca Demarchi, Simone Patrinicola e Sabatino Di Mare sulla Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap hanno confermato la vittoria del 2023 e festeggiano sul gradino più alto del podio. Successo fondamentale che ha permesso loro di scavalcare gli avversari Caiola-Segù, leader della classifica alla vigilia della prova. Al traguardo hanno preceduto la Ferrari 488 Challenge Evo numero 177 di Gilles Renmas e Vincenzo Scarpetta del Double TT Racing.

Trasparenti ai fini della classifica hanno preso parte all’ultima prova della stagione anche due Ferrari 296 Challenge, vettura che il prossimo anno sarà ammessa nella classe GT Cup. A Monza si è aggiudicato la classe GT Cup Guest l’equipaggio composto dallo statunitense Ray Acosta e da Marco Bonanomi.