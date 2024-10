Weekend preview: Ferrari corre a Indianapolis

Sono due le Ferrari 296 GT3 che scenderanno in pista sul tracciato di Indianapolis, nel GT World Challenge America. In Italia, nel tempio della velocità ultimo appuntamento del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint con l’assegnazione di tutti i titoli.

GT WC America. AF Corse schiera due Ferrari 296 GT3 alla 8 Ore di Indy di questo fine settimana, round conclusivo del campionato GT World Challenge America.

Ozz Negri e Jay Schreibman saranno affiancati da Toni Vilander, Ambassador Driver di Ferrari, sulla Ferrari numero 163 iMBranded, mentre Custodio Toledo, Riccardo Agostini e Cedric Sbirrazzuoli saranno a bordo della numero 88. Entrambe le vetture sono iscritte alla categoria Pro-Am, nella gara Endurance, che vale come prova dell'Intercontinental GT Challenge.

Negri e Schreibman hanno debuttato nel campionato SRO a Road America, vincendo nella classe Am in Gara 2, dopo un secondo posto ottenuto il sabato. Questo incoraggiante risultato ha spinto il team ad aggiungere al proprio programma le gare di Barber e Indianapolis. Nel World Challenge America, al Barber Motorsport Park, i due piloti hanno vinto nella classe Am in Gara 1, anche se poi non sono riusciti a concludere la corsa di domenica. Non essendo prevista la classe Am a Indy, Negri e Schreibman hanno di fatto concluso al primo posto in classifica la stagione nella classe Am.

Vilander ha già partecipato alla 8 Ore di Indy, nel 2020 con AF Corse, arrivando secondo nella classe Pro Am. Il pilota finlandese sarà al via il 12 ottobre anche alla Petit Le Mans di fine stagione a Road Atlanta in coppia con Rasmus Lindh e Henrik Hedman sulla Ferrari 296 GT3 di Dragonspeed.

AF Corse ha aggiunto anche una seconda vettura per Barber: la Ferrari 296 GT3 numero 88 di Toledo e Agostini, che correrà nella categoria Pro-Am. Dopo l'ottavo posto nella classe, nella prima gara di sabato, Toledo e Agostini hanno conquistato il quinto posto nella classe e il nono assoluto nella gara di domenica.

La lunga storia della Ferrari all'Indianapolis Motor Speedway risale al 1952, quando Alberto Ascari si qualificò diciannovesimo nella Indy 500. In gara, però, il pilota finì in testacoda mentre si trovava al nono posto, chiudendo 31esimo.

La Ferrari ha vinto sei delle otto edizioni del Gran Premio di F1 degli Stati Uniti a Indianapolis. Michael Schumacher vinse l'evento inaugurale nel 2000, mentre il compagno di squadra Rubens Barrichello trionfò nel 2002. Schumacher vinse anche le quattro gare successive, dal 2003 al 2006.

Il weekend conclusivo del campionato si apre con le prove del giovedì alle 15:10 e i test alle 18:45. Il venerdì inizierà con le pre-qualifiche di 90 minuti alle 10:45. Seguirà poi una sessione di qualifiche di 15 minuti per ciascuno dei tre piloti, a partire dalle 15:05. I più veloci accederanno alla pole shootout in programma alle 17:45. L'evento principale di otto ore prenderà il via alle 12:15 di sabato.

CIGT. Ultimo appuntamento per il Campionato Italiano Gran Turismo serie Sprint ospitato dall’Autodromo di Monza dove saranno assegnati tutti i titoli della stagione. Sono 55 gli equipaggi iscritti che prenderanno parte alle due gare in programma. Nella classe GT3 Pro ci saranno due Ferrari 296 GT3 di AF Corse: la numero 88 Di Amato-Boguslavskiy e la 52 di Ferati-Nurmi. Nella GT3 Pro Am ci sarà la numero 22 di Easy Race con Trulli-Bontempelli oltre alla Ferrari 488 GT3 Evo 2020 numero 75 del team Double TT Racing con Colavita-Maggi.

Nella classe GT3 Am sono iscritte le Ferrari 296 GT3 numero 74 di Rossocorsa Racing con Marazzi-Buttarelli e la numero 83 dei debuttanti Hoshino-Hama del team JBR.

Nella GT CUP 1a Divisione classe Pro Am ha ancora qualche possibilità di vittoria la coppia Patrinicola-Pegoraro con la Ferrari 488 Challenge Evo numero 111 di Best Lap che si trova al terzo posto, anche se staccata di 38 punti dalla vetta. I colori Best Lap saranno rappresentati anche da Bucci-Croccolino con la 178, mentre con Easy Race ci saranno Pierantoni-Di Fabio sulla Ferrari numero 111, con Double TT Racing salirà il belga Renmans sulla 177 e sulla numero 180 di MERTEL Motosport ci saranno Lovati-Liquorish. Nella classe Am ci saranno altre quattro Ferrari 488 Challenge Evo: la numero 218 di Best Lap con Naldi- Simonelli, le due di Pinetti Motorsport, vale a dire la 229 per Giovanni Stefanin e la 280 per Briselli-Tucci. Hanno ancora ambizioni di vittoria Casè-Borelli sulla numero 250 di AF Corse che si trova in seconda posizione a sei punti dal leader.

Il weekend si aprirà venerdì con i due turni di prove libere, mentre sabato ci saranno due sessioni di prove ufficiali dalle 10.10 alle 11.30. Gara 1 delle GT3 prenderà il via sabato pomeriggio alle ore16.45 seguita dalla prova della classe GT Cup alle ore 17.55. Domenica partenza alle ore 14.20 per le GT3 e alle ore 16.40 per le GT Cup.

Tutti gli orari indicati sono locali.