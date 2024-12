Weekend notebook: Ferrari nella top ten a Motegi

Su tracciato di Motegi è andato in scena il penultimo round della stagione del campionato Super GT Japan dove erano impegnate due Ferrari 296 GT3.

Il Mobility Resort Motegi, tracciato di 4801 metri, ha ospitato nel fine settimana l’ottavo round della stagione del Super GT Japan. La migliore delle Ferrari impegnate è risultata la numero 6 del team Uni-Robo Bluegrass con i piloti Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan che ha chiuso la prova di 300 km al nono posto della classe GT300. Fuori dalla top ten invece l’altra 296 GT3, la numero 45 di Ponos Racing che con Kei Cozzolino e la pilota ufficiale Ferrari Lilou Wadoux ha terminato al quindicesimo posto.

La prova di Motegi che doveva concludere il campionato, in realtà ha rappresentato il penultimo appuntamento stagionale, in quanto i piloti dovranno affrontare ancora la gara di Suzuka in calendario il 7 e 8 dicembre e che era stata rimandata a causa delle avverse condizioni climatiche.