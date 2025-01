Weekend preview: a Sepang apre l’Asian Le Mans Series, a Suzuka chiude il Super GT

La 4 Ore di Sepang, in Malesia, apre la stagione 2024/2025 dell’Asian Le Mans Series, con 25 vetture iscritte nella classe LMGT3 tra cui sei Ferrari, tre delle quali portate in pista da AF Corse. Ultimo appuntamento per il Super GT con il recupero del round di Suzuka con due Ferrari al via.

Asian Le Mans Series. Con due gare di 4 ore ciascuna, il circuito malese di Sepang dà il via alla nuova stagione del campionato, che presenta una entry list record con ben 125 piloti e 29 squadre. Nella classe LMGT3 saranno ben sei le vetture della Casa di Maranello pronte alla nuova avventura.

Tre Ferrari 296 GT3 saranno schierate da AF Corse. Sulla numero 28 saliranno il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Davide Rigon affiancato da Manuel Franco e Massimiliano Wiser. La vettura numero 51 vedrà invece al volante i vicecampioni della Le Mans Cup 2024 Custodio Toledo e Riccardo Agostini, a cui si aggiunge Cédric Sbirrazzuoli. Infine, la terza vettura del team piacentino, la numero 81, sarà guidata da Nicolas Varrone, al cui fianco ci saranno Conrad Laursen e il francese Charles-Henry Samani.

Emil Frey Racing porterà in pista due Ferrari 296 GT3, una delle quali con la classica livrea Car Guy, la numero 57, con l’ufficiale Daniel Serra insieme a Esteban Masson e Yudai Uchida che in Malesia sostituirà Takeshi Kimura. Sulla numero 74 del team svizzero si alterneranno alla guida Dustin Scott Blattern, Ben Tuck e Dennis Marschall.

L’ultima vettura di Maranello vestirà invece i colori di Absolute Racing. Il team di Hong Kong porterà sulla numero 23 Carl Wattana Bennett, Gregory Bennett e Chris Van Der Drift.

Il programma della 4 Ore di Sepang prevede la prima gara di 4 ore sabato 7 dicembre con partenza alle ore 14.00 locali, mentre la seconda avrà bandiera verde domenica 8 dicembre, sempre alle 14.00.

Super GT. Dopo il rinvio di settembre, si recupera a Suzuka il round del Super GT che chiude il campionato in un clima insolitamente invernale che metterà a dura prova la scelta degli assetti e degli pneumatici per i team. Due le Ferrari come sempre al via nella classe GT300, senza ambizioni di classifica ma pronte a sfidare la concorrenza per l’ultimo podio stagionale.

Sulla 296 GT3 di Ponos Racing saliranno l’ufficiale del Cavallino Rampante Lilou Wadoux che chiude così una stagione di grande crescita ed esperienza, insieme a Kei Cozzolino.

La seconda vettura di Maranello, con il numero 6, difenderà invece i colori del Team Le Mans con i piloti Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan.

Dopo la qualifica in programma sabato alle ore 13.50, la gara prenderà il via domenica 8 dicembre alle 12.40 (ore locali) sulla distanza di 300 chilometri.