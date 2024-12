Weekend preview: Ferrari a Motegi per il Super GT

L’ottavo round del Super GT Japan è in programma nel fine settimana sul circuito di Motegi dove in pista scenderanno due Ferrari 296 GT3. Non sarà però l’ultimo appuntamento, dovendosi recuperare le gare di Suzuka rinviate al 7 e 8 dicembre.



Dopo il difficile weekend di Autopolis, lungo i 2,493 chilometri del tracciato di Motegi si presentano al via con voglia di riscatto le due Ferrari impegnate nel campionato Super GT Japan. Sulla numero 45 del Ponos Racing saliranno Kei Cozzolino e l’ufficiale Lilou Wadoux, a podio nella prova di Sugo a settembre.

La seconda vettura di Maranello vedrà invece impegnati Yoshiaki Katayama e Roberto Merhi Muntan con la numero 6 del Team LeMans.