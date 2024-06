Le Mans, 24 Ore per vincere: GR Racing

Sono numerose le partecipazioni alla 24 Ore di Le Mans per il team inglese GR Racing, presente anche con la precedente denominazione Gulf Racing UK. Per la prima volta sarà il 15-16 giugno prossimi sarà al via con la Casa di Maranello avendo iscritto alla prova endurance più famosa al mondo la Ferrari 296 LMGT3 numero 86. Tra i piloti al volante della vettura della squadra britannica vi è l’ufficiale Ferrari Daniel Serra.

Il team. GR Racing, con sede a Milton Keynes in Inghilterra, negli ultimi anni ha registrato risultati di rilievo alla 24 Ore di Le Mans: dopo il quarto posto nel 2022 in classe LMGTE Am, lo scorso anno ha chiuso sul podio, in terza posizione.

Nel 2024 il team è impegnato nel campionato European Le Mans Series con la Ferrari 296 LMGT3 con Michael Wainwright, Riccardo Pera e il pilota ufficiale del Cavallino Rampante Daniel Serra; nella serie continentale GR Racing ha ottenuto due secondi posti nella 4 Ore di Barcellona e alla 4 Ore di Le Castellet.

L’equipaggio numero 86. Sul podio nel 2023, sono confermati anche quest’anno Riccardo Pera e Michael Wainwright. Nell’albo d’oro del giovane italiano, che si presenta al via della 24 Ore per la quinta volta, figura anche un secondo posto nel 2019.

L’americano Wainwright, dopo la prima apparizione nel 2016, arriva quest’anno alla sua decima presenza alla 24 Ore di Le Mans. I due piloti, che corrono insieme anche nel campionato ELMS, saranno affiancati da un ufficiale Ferrari, Daniel Serra che sul Circuit de la Sarthe ha ottenuto il successo alla sua prima partecipazione nel 2017. Risultato ripetuto nel 2019 questa volta con la Ferrari 488 GTE del team AF Corse, aggiungendo poi altri due secondi posti nelle edizioni del 2020 e 2022.

Quest’anno Serra ha vinto la 24 Ore di Daytona nella classe GTD con la Ferrari 296 GT3 condivisa con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Davide Rigon.