Le parole dei piloti al termine della 1812 KM del Qatar

Le Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse lasciano Lusail con due piazzamenti nella top-10 alla 1812 KM del Qatar. La numero 21 di François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera ha chiuso quinta a mezzo secondo dal podio, mentre la numero 54 di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon ha terminato in ottava posizione. Ecco le parole dei piloti al termine della gara.

Alessio Rovera, 296 LMGT3 #21: “Lasciamo il Qatar con un piazzamento in zona punti, anche se alla vigilia avremmo sperato in un risultato ancora migliore. Questa gara come questa include sempre diverse incognite vista la durata di dieci ore. In ogni caso guardiamo con fiducia al prossimo appuntamento di Imola, dove cercheremo di fare del nostro meglio per salire sul podio davanti ai tifosi italiani”.

Davide Rigon, 296 LMGT3 #54: “Oggi la macchina era molto competitiva, purtroppo abbiamo perso un giro molto presto, un fatto che ci ha costretto a una prova in salita. La vettura aveva un buon bilanciamento e le nostre prestazioni erano allineate a quelle degli avversari. Sono comunque felice del lavoro di tutto il team. Ora guardiamo avanti pensando già alla gara di casa, a Imola, dove puntiamo con fiducia a un buon risultato”.