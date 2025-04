Quinto posto per la 296 LMGT3 in Qatar

La prima gara stagionale del FIA World Endurance Championship si chiude con un quinto e un ottavo posto per le Ferrari 296 LMGT3 di Vista AF Corse al termine delle dieci ore della 1812 KM del Qatar. François Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera hanno portato la vettura numero 21 vicina al podio con una rimonta importante dopo un contatto nelle fasi iniziali, mentre Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon sulla gemella numero 54 sono riusciti a rientrare in zona punti, chiudendo ottavi.

Le due vetture del Cavallino Rampante sono scattate dalla quarta e quinta posizione con i rispettivi piloti Bronze nel corso delle prime due ore di gara. La numero 21 è stata vittima di un contatto con un altro concorrente nel corso dei giri iniziali, che ne ha causato il testacoda senza però provocare danni: François Heriau è ripartito subito e si è lanciato in una rimonta importante che lo ha riportato nelle posizioni più alte della classifica. Da lì il pilota francese e i suoi compagni di squadra, Simon Mann e l’ufficiale Alessio Rovera, hanno disputato una gara attenta e precisa che li ha mantenuti sempre ai vertici classifica, tanto da chiudere in quinta posizione in volata a mezzo secondo dal terzo gradino del podio e a un giro dai vincitori.

Ottavo posto finale per l’equipaggio della vettura gemella, che si è reso protagonista di una gara regolare da parte di Thomas Flohr, Francesco Castellacci e Davide Rigon. Il pilota ufficiale del Cavallino Rampante in particolare si è distinto per aver mantenuto a lungo il giro più veloce della classe LMGT3. Dopo essere scivolata fuori dalla zona punti nella fase centrale della gara, la vettura numero 54 ha recuperato posizioni gradualmente, tagliando il traguardo con due giri di distacco dal vincitore.

Il campionato FIA World Endurance Championship proseguirà con il secondo appuntamento alla 6 Ore di Imola il weekend del 20 aprile.