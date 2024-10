Une croissance rapide

Shaw, 53 ans, a grandi au Texas et s’est installé à Austin en 2000, quelques années avant d’acheter sa première Ferrari, une California. Depuis, cette ville autrefois endormie, qui accueille 52 000 étudiants de l’Université du Texas, est devenue une mégalopole technologique et la 11e plus grande ville des États-Unis. Mais Keep Austin Weird (Conserver l’étrangeté d’Austin) reste le mantra de la ville. Selon Shaw, les habitants restent farouchement attachés à cet esprit éclectique et libre. « J’y ai vu des gens jeunes d’esprit, une énergie unique qu’il faut vivre pour y croire, et j’en suis tombé amoureux. »

Shaw s’oppose au conformisme en garant quatre voitures du Cheval cabré chez lui, dans un gratte-ciel du centre-ville, et en participant à des séances de pilotage tambour battant à COTA. Dans les rues, le style mystique de la Monza suscite des sourires euphoriques et pousse certains à prendre des photos. « Elle a une telle présence », déclare Shaw à propos de cette splendide version Daytona Nero avec livrée Grigio Alloy.

Premier circuit de F1 spécialement construit en Amérique, COTA a contribué à la période de prospérité d’Austin lors de son achèvement en 2012. Et Shaw, l’entrepreneur à la barbe rousse et propriétaire de The Range at Austin (un stand de tir et une armurerie), estime que la moitié des 2 500 kilomètres de sa Monza ont été parcourus sur le circuit de 5 500 mètres. « C’est incroyable de pouvoir rouler sur la même piste que la F1 », s’exclame-t-il.