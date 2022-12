Pour commencer, rappelons que les deux chefs de file du projet qui ont supervisé, sous la direction de Flavio Manzoni, la genèse de la 296 GTB, ont tous deux grandi en dessinant à main levée. Ce qui pourrait en surprendre et, peut-être, en rassurer plus d’un.

Au carrefour de la « génération X » et des « Millennials », Carlo Palazzani et Angelo Nivola sont les directeurs respectifs du design extérieur et intérieur des voitures sportives.

« La forme de la 296 GTB a mis un peu plus d’un an à apparaître », explique Palazzani (qui était assisté par Stefano De Simone, Jason Furtado et Adrian Griffiths). « Il y avait de nombreux croquis, qui ont rapidement été passés au crible de l’intelligence artificielle, puis rendus sous forme de modèles de style. Le projet est ensuite entré dans une sorte d’incubateur, où chaque composant - esthétique et technologique - a atteint sa maturité. Au total, cela a pris plus de trois ans. » Un laps de temps qui représente près de la moitié de ce qui était nécessaire au début du millénaire, mais qui est encore à des années-lumière de la rapidité fulgurante (à peine trois mois après les premières esquisses) avec laquelle les maîtres des années 60 prétendent avoir mis leurs prototypes sur la route.

« Le thème de la 296 GTB était extrêmement clair et simple en apparence », explique Angelo Nivola, directeur du design intérieur des voitures sportives, assisté de Nicola Bevilacqua. « Le plaisir de conduite était le concept phare : une réduction de l’empattement et la volonté de garder des volumes compacts ont été les premières étapes, ainsi qu’une attention particulière portée au contenu intérieur. Parce que, rappelons-le, le plaisir de conduite, dans sa dimension la plus physique et la plus immédiate, est transmis par le volant. »