QUATRE, LE CHIFFRE MAGIQUE

Spécialement optimisée pour la Purosangue, sa puissance de 725 ch est la norme, tandis que 80 % du couple maximal est disponible à bas régime dès 2 000 tr/min. Avec un régime maximal de 8 250 tr/min, vous bénéficierez sans aucun doute d’une bande-son unique, captivante et emblématique. Et, bien sûr, de performances exceptionnelles : vous passerez de 0 à 100 km/h en 3,3 secondes et de 0 à 200 km/h en 10,6 secondes.

Comme pour toutes les Ferrari, le moteur est positionné au centre, dans ce cas, à l’avant, et la boîte de vitesses à double embrayage à huit rapports est montée à l’arrière, ce qui permet d’obtenir une répartition optimale du poids entre l’avant et l’arrière de 49/51. Quant aux matériaux hautement performants employés, ils permettent d’une part de minimiser le poids et de l’autre de le maintenir à un niveau bas : par exemple, le toit en fibre de carbone de série abaisse le centre de gravité de la voiture.