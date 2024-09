Un monde à part

L’extraordinaire Piazza della Libertà d’Udine, ville Renaissance, accueillit une exposition de voitures, tandis que les conducteurs firent une pause pour déjeuner. Ravis, les habitants purent déambuler entre les incarnations vivantes de l’illustre histoire de Ferrari, depuis les premières années d’innovation sur route et en course (avec plusieurs Ferrari 166 MM et une rare 121 LM à 6 cylindres en ligne) jusqu’aux supercars qui ont établi des normes technologiques au fil des décennies, à savoir la GTO, la F40, la F50 et l’Enzo.





De là, le cortège se mit en route pour rejoindre la mer en traversant les villes de Palmanova et d’Aquileia, accompagné de la symphonie des emblématiques V12 et V8 annonçant leur arrivée bien avant leur apparition à l’horizon.





Si les aventures du premier jour donnèrent à la Cavalcade un aperçu de l’architecture historique de l’Italie, les deuxième et troisième jours furent l’occasion de mettre en valeur le paysage naturel. Après avoir franchi la frontière slovène et longé le fleuve Isonzo jusqu’à Idrija, ville classée au patrimoine de l’UNESCO, la Cavalcade poursuivit sa route le dernier jour à travers la région du Karst jusqu’à Trieste, dont la colline d’Opicina accueille depuis le début du siècle dernier la course de côte « Albo d'Oro automobilistico ».