Cavalcade Classiche 2023

À noter la présence d’une 212 Inter, la voiture qui, en 1951, remplaça effectivement la 166 en tant que voiture de course sportive préférée de Ferrari. Nous avons pu voir une 750 Monza, la célèbre voiture de course sportive à quatre cylindres de 3,0 litres. Nombreuses étaient aussi les 250 GT, la voiture de sport la plus renommée (et la plus populaire) de Ferrari dans les années 50. Certaines étaient des voitures de course à deux places, d’autres des GT Berlinetta Lusso plus luxueuses. Il y avait même quelques 250 GT California à toit ouvrant, idéales pour les beaux jours.

Les modèles phares des années 60 étaient les 275 GTB4 et 275 GTS, ainsi que la 365 GTB4, mieux connue sous le nom de Daytona, pour commémorer le célèbre triplé de Ferrari aux 24 Heures de Daytona de 1967.

Plus près de notre époque, signalons des GTO, des F40 et des F50. D’ailleurs, Piero Ferrari, fils du fondateur Enzo et vice-président de Ferrari, conduisait une F50. Son petit-fils Enzo Mattioli Ferrari, au volant d’une F40, était ravi que son grand-père lui ait permis de conduire une F40 pour la première fois.

Avec une telle liste de voitures engagées, quiconque avait la chance de passer devant le Toscana Resort à Castelfalfi pouvait admirer l’une des plus belles expositions de Ferrari jamais réunies. Castelfalfi est un joyau médiéval situé dans les collines toscanes. Il abrite un hôtel cinq étoiles ainsi qu’un château du VIIIe siècle, récemment rénové.