Un masterclass technologique

Il est incroyable de penser que la F430, un exemple phare de la lignée, a déjà 20 ans. Le temps qui passe n’a fait que renforcer son statut de « grande » Ferrari, elle est bien plus qu’une simple évolution de sa devancière, la 360 Modena. Pininfarina a réimaginé avec précision la typologie de la voiture dans le but d’obtenir une allure plus déterminée, avec des volumes plus amples, des courbes plus arrondies et des graphismes plus nets. En fait, c’était surtout une histoire d’innovation technique, qui remonte à une époque où Ferrari dominait la Formule 1 et ce qui a donné lieu à des transferts de technologie sensationnels.

Ferrari estimait que la F430 avait 70 % de nouveautés en plus que la 360. Ce Cheval cabré dépassait de loin la somme de ses parties. Seuls les portières et le toit ont été conservés, le châssis, le moteur et la boîte de vitesses étant entièrement nouveaux. En outre, des logiciels très performants faisaient désormais partie de l’équation, une tendance sous-jacente qui ne tardera pas à s’accélérer fortement.