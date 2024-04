La F355 fête ses 30 ans

Pour améliorer la tenue de route et rendre l’expérience de conduite plus agréable, le châssis fut aussi considérablement modifié. La voiture disposait de nouveaux amortisseurs électroniques, la sensation de la direction et la qualité de la boîte de vitesses avaient aussi été améliorées. C’était une voiture avec laquelle il était plus simple de repousser ses limites.

Son poids léger eut également son importance. Avec seulement 1 350 kg (à sec), elle était plus légère que la 348 et nettement plus puissante. Elle pouvait passer de 0 à 100 km/h en seulement 4,7 secondes (soit environ une seconde de plus que la 348 sortante), et sa vitesse maximale de 295 km/h était également nettement supérieure à celle de son prédécesseur. L’aérodynamique perfectionnée, en particulier au niveau du soubassement, ce qui a apporté plus de stabilité à grande vitesse et une plus grande facilité d’utilisation pour le conducteur, est également à l’origine de ces chiffres impressionnants. La F355 Berlinetta a été la première Ferrari de série à moteur V8 central arrière à offrir les performances d’une supercar. En fait, les progrès techniques accomplis à Maranello sont tels que les performances de la voiture sont comparables à celles de la GTO turbocompressée, sortie en édition limitée dix ans plus tôt. On notera de grands progrès au niveau de la facilité de conduite et du confort. La F355 Berlinetta était la preuve qu’une voiture plus rapide et plus exaltante pouvait aussi être plus accessible.